Eleito em Viana, Wanderson Bueno é o prefeito mais votado do ES

Com 92,49%, Wanderson Bueno (PODE) assume o executivo do município como o prefeito que recebeu a maior porcentagem de votos no Estado

Wanderson Bueno (Podemos) vai governar Viana por mais quatro anos. (Arte AG)

Eduarda Lisboa

Wanderson Bueno (PODE), foi reeleito prefeito de Viana, na Grande Vitória. Com 92,49% dos votos, o candidato foi o mais votado do Espírito Santo.

A diferença entre o primeiro e segundo colocado na disputa de Viana, foi de 87,27%. Fabrício Machado (PV) ficou em segundo com 5,22%, seguido da candidata Luzinete Deolindo (DC) que obteve 2,28% dos votos. O total de 2,87% dos eleitores decidiram votar em branco, enquanto 3,66% anularam seu voto, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Wanderson reassume o município de 54.289 eleitores com o maior percentual de votos de todo o Espírito Santo. O segundo mais votado foi o candidato a reeleição de Governador Lindenberg, Leonardo Finco (PP) com 88,83%. Euclerio Sampaio (MDB), reeleito em Cariacica, conquistou 88,41% dos votos, mesmo sem ter votado por estar internado na UTI do Hospital Meridional de Cariacica com um quadro de pneumonia extensa.

Confira o percentual de votos dos prefeitos eleitos

