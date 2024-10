Derrotada no 1° turno, Célia Tavares exalta vereadora do PT eleita em Cariacica

Eleições 2024

Derrotada no 1º turno, Célia Tavares exalta vereadora do PT eleita em Cariacica

Candidata à Prefeitura de Cariacica, petista obteve 17.331 votos e ficou em segundo lugar no pleito, ficando atrás do prefeito reeleito Euclerio Sampaio (MDB)

Célia Tavares, candidata à Prefeitura de Cariacica, terminou em segundo lugar no pleito. (Ricardo Medeiros)

A segunda colocada na eleição para Prefeitura de Cariacica Célia Tavares (PT) espera que o prefeito reeleito Euclerio Sampaio (MDB) possa realizar investimentos na área social do município. Além disso, ela exalta a eleição de uma vereadora do partido e se diz orgulhosa da campanha, apesar de ter obtido menos votos do que no pleito de 2020.

Nesta eleição, Célia Tavares obteve 17.331 votos (9,08%). O desempenho foi menor do que o pleito anterior. Ela foi para o segundo turno e obteve 41% dos votos. O atual prefeito Euclerio Sampaio foi reeleito com 168.771 da preferência do eleitorado (88,41%)

Ela lembrou que no início do processo eleitoral havia um projeto de ter uma candidatura única no município, mas ela enfrentou o desafio e assumiu sua posição na disputa.

Célia Tavares destaca que a proposta da campanha sempre foi defender a necessidade de debater assuntos importantes para uma democracia.

“Acredito ter cumprido esse papel. São muitos os investimentos em obras físicas, mas o município se ressente de investimentos na área social. Trouxemos este debate e o meu desejo é que o prefeito reeleito se aproprie dessas ideias e realize os avanços necessários em saúde, educação e obras abandonadas. Saio desse processo com a dignidade do dever cumprido”, comenta.

Outro ponto positivo da campanha foi a eleição de uma vereadora do PT, a Açucena, que assume uma cadeira no legislativo após quatro anos sem ter representantes do partido.

“Com a nossa vereadora, com certeza a nossa população estará representada para os debates que se fazem necessários a partir de agora. Teremos uma voz na Câmara”, complementa.

Célia Tavares lembra que sempre foi envolvida em movimentos sociais. O projeto a partir de agora é continuar nesta pauta.

