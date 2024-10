Eleições 2024

'Trabalhar por Cariacica e pelo povo é ato de paixão', diz Euclério após reeleição

Internado para tratar quadro de pneumonia, o prefeito reeleito agradeceu pela confiança dos moradores da cidade

2 min de leitura min de leitura

Euclério Sampaio foi reeleito em Cariacica com 88,41% dos votos válidos. (Ricardo Medeiros)

Após ser reeleito em primeiro turno em Cariacica, com 88,41% dos votos válidos, Euclério Sampaio (MDB) enviou uma mensagem aos eleitores agradecendo a votação. O prefeito não conseguiu ir às urnas registrar seu voto neste domingo (6) porque foi internado no sábado (5) na UTI de um hospital com quadro de pneumonia.

Na mensagem aos moradores de Cariacica, Euclério agradeceu aos eleitores pela confiança. "Agradeço primeiro a Deus pela vitória. E, claro, ao meu amado povo de Cariacica pela confiança em depositar em mim mais quatro anos de gestão. Fico emocionado com esse carinho do povo, porque tenho um caso de amor por Cariacica. Trabalhar por essa cidade e pelo nosso povo é um ato de paixão. Quando falo que 'quem ama, cuida', não é da boca para fora. Trabalho com amor", afirmou.

Euclério Sampaio atribuiu a vitória ainda a algumas conquistas dos últimos quatro anos de gestão, como a Avenida Mário Gurgel, o Parque da Biquinha, a criação da Guarda Municipal, a Orla de Cariacica e as Escolas Cívico-Militares.

"Garanto ao povo de Cariacica que seguirei acordando muito cedo e trabalhando bastante para honrar os compromissos do meu novo plano de governo e avançar ainda na saúde, educação e segurança. Essa vitória é do povo de Cariacica! A vitória do trabalho duro, do resultado evidente, e de uma campanha que seguiu limpa, serena e com pé no chão", disse.

O prefeito reeleito também agradeceu ao apoio do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB). E também pelas orações nas últimas horas, referindo-se a sua internação. "Estou bem, estável, conversando, acompanhando a repercussão da vitória e, claro, emocionado. Que Deus nos abençoe!", diz.

No espaço destinado para a festa da vitória, em Jardim América, alguns apoiadores apareceram para acompanhar a apuração, embora o local tenha ficado esvaziado com a certeza de que Euclério não poderia participar das comemorações. Mas a vice-prefeita eleita, Shymenne de Castro, passou pelo local e ressaltou as ações da atual gestão que, em sua avaliação, contribuíram para a reeleição.

Questionada sobre como será a sua atuação, se ocupará uma secretaria, por exemplo, Symenne disse que, somente agora, com a vitória, é que ela e Euclério vão discutir os próximos passos. A única certeza, segundo afirma, é que darão continuidade a projetos já em andamento e reforçar programas na área social e de saúde.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta