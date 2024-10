Confira a lista dos prefeitos eleitos no Espírito Santo

No Estado, apenas a Serra terá segundo turno das eleições de 2024 para a escolha do novo prefeito

Dos 78 municípios capixabas, 77 escolheram seus representantes a prefeito pelos próximos quatro anos, neste domingo (6), no primeiro turno das Eleições 2024 ( veja o resultado em tabela abaixo ). Apenas os eleitores da Serra terão que voltar às urnas para decidir entre os candidatos Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos) , no segundo turno, que ocorre no próximo dia 27 deste mês.

Em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, Dorlei Fontana (PSB) atual prefeito, foi o mais votado, mas ele pode ter sua candidatura barrada pela Justiça Eleitoral. Como o candidato entrou com recurso contra decisão judicial que indeferiu seu registro, ele pode ter uma sentença favorável ou desfavorável. Se for realmente impedido, a cidade precisará passar por nova eleição.