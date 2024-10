"Vamos fazer uma gestão para todos", diz Renzo Vasconcelos após eleição em Colatina

Prefeito eleito comemorou a vitória no ginásio da Unesc de Colatina, onde se reuniu com apoiadores na noite deste domingo (6)

Após ser eleito prefeito de Colatina com 39,82% dos votos válidos, o ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos (PSD) agradeceu, em entrevista ao site A Gazeta e à TV Gazeta, o carinho do eleitorado. Ele comemorou a vitória no ginásio do Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc) campus Colatina, onde se reuniu com apoiadores na noite deste domingo (6).