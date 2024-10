Serra é a única cidade do ES que vai ter segundo turno

Como nenhum candidato obteve mais de 50% dos votos no primeiro turno, uma nova votação será realizada entre Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos)

A Serra é a única cidade do Espírito Santo que vai ter segundo turno nas Eleições 2024. Como nenhum candidato a prefeito conquistou a maioria absoluta (votos válidos) do eleitorado no primeiro turno, uma nova votação será realizada entre os dois concorrentes mais bem posicionados na disputa no município: Weverson Meireles (PDT), que recebeu o apoio de 96.995 eleitores (39,66%), e Pablo Muribeca (Republicanos), com 61.649 mil votos (25,21%).