Fora da disputa

Audifax agradece votos e diz que recebe a decisão das urnas com gratidão

Ex-prefeito da cidade vivia a expectativa de disputar o 2° turno na Serra, mas o candidato do Progressistas ficou em 3° lugar, atrás de Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos)

2 min de leitura min de leitura

Audifax Barcelos, candidato a prefietura da Serra. (Ricardo Medeiros)

Ainda no início da apuração dos votos na Serra, o clima era de tristeza no comitê do ex-prefeito Audifax Barcelos (PP), que disputou o comando do Executivo serrano nas eleições 2024.

O espaço, localizado em um prédio comercial em Parque das Laranjeiras, estava esvaziado, com apenas algumas cadeiras ocupadas por apoiadores que acompanhavam o início da contagem dos votos.

Com 100% das sessões apuradas na noite deste domingo (6), Audifax ficou em terceiro lugar na disputa, com 23,96% dos votos válidos computados, atrás do deputado Pablo Muribeca (Republicanos), com 25,20% e de Weverson Meirelles (PDT), que ficou liderança com 39,66%.

O clima de derrota no comitê de campanha de Audifax pode estar relacionado ao fato de o progressista ter liderado todas as pesquisas de intenção de voto durante a campanha eleitoral.

A reportagem de A Gazeta esteve no comitê de Audifax, acompanhando a apuração e reação dos apoiadores e eleitores do ex-prefeito, que não compareceu ao local.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, o candidato afirmou ter gratidão pelos votos que recebeu e agradeceu ao trabalho da equipe de campanha, dos apoiadores e ao partido Progressistas, em especial ao deputado Da Vitória (PP). Ele encerra dizendo que é fruto da cidade e que vai continuar trabalhando pelo melhor para a população da Serra. Confira a nota na íntegra:

"É com gratidão que recebo a decisão da população da Serra, certo de que Deus conhece e planeja os melhores caminhos. Agradeço imensamente cada voto e o trabalho incessante, fiel e incansável da minha equipe, dos apoiadores e de toda a militância, além do comprometimento inabalável do meu partido, Progressistas, em especial do deputado federal Da Vitória. Sou fruto da Serra e devo muito por tudo que essa cidade me proporcionou. Por isso continuarei trabalhando pelo melhor para nossa população."

A vice na chapa encabeçada por Audifax, Nilza Cordeiro (PSDB) esteve no local, mas se manteve isolada dos demais espectadores da apuração. Ela saiu antes do fim da totalização dos votos, acompanhando a filha, que precisou ser amparada e consolada.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta