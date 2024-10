Coser tem 8 mil votos a menos do que nas eleições de 2020 em Vitória

Petista teve desempenho mais fraco nas urnas nas eleições deste ano comparado com o pleito de quatro anos atrás, quando chegou a ir para o segundo turno

O deputado estadual licenciado João Coser (PT) teve um desempenho mais fraco em votos válidos nas Eleições 2024 quando comparado com o pleito de 2020, no qual também foi candidato a prefeito. Na votação deste domingo (6), o petista obteve 29.339 votos, o equivalente a 15,62% dos votos válidos. Assim, ele perdeu 21,49% dos 37.373 votos conquistados há quatro anos.

Concorrendo com 13 candidatos em 2020, o petista conseguiu avançar para o segundo turno, no qual conseguiu 72.684 votos (41,5%), mas ficou atrás de Lorenzo Pazolini (Republicanos), que registrou 102.466 votos e foi eleito prefeito. No pleito de quatro anos atrás, o candidato do Republicanos conquistou 53.014 votos no primeiro turno. Em 2024, além de Pazolini, o petista teve outros quatro concorrentes na disputa pela Prefeitura de Vitória.