Justiça barra candidatura à reeleição de prefeito de Presidente Kennedy

Dorlei Fontão assumiu prefeitura em maio de 2019 e, depois, foi eleito no pleito de 2020 Crédito: Reprodução

A defesa do prefeito chegou a alegar que ele só se candidatou para o cargo uma única vez, em 2020, e que, em 2019, havia assumido o comando da cidade enquanto vice-prefeito. No entanto, o juiz eleitoral Jorge Orrevan Vaccari Filho pontua que a legislação brasileira determina que um vice só pode se candidatar ao cargo titular desde que, nos seis meses que antecedem o pleito, não tenha ocupado o mesmo.

Frente ao fato de que Dorlei comandou Presidente Kennedy entre maio de 2019 e novembro de 2020 – quando foram realizadas as eleições daquele ano –, o juiz decidiu acolher a ação de impugnação e indeferir o registro de candidatura do prefeito.

À reportagem, a assessoria de Dorlei Fontão informou que vai recorrer da decisão. “Recebemos com tranquilidade a decisão e iremos recorrer. Estamos confiantes que o registro será deferido pela Justiça Eleitoral”.