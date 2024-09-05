Veja o perfil dos candidatos a prefeito em Presidente Kennedy

Três candidatos vão disputar o comando de Presidente Kennedy, no Sul Capixaba, nas Eleições 2024. Além do atual mandatário, Dorlei Fontão (PSB), concorrem ao cargo de prefeito o ex-vereador Brunão do Povo (Avante) e o atual vice-prefeito, Aluizio Corrêa (União Brasil), que entrou na disputa no lugar de Reginaldo Quinta (PSD), ex-prefeito que teve a candidatura indeferida.
Fontão assumiu a Prefeitura em 2019, quando Amanda Quinta, até então prefeita da cidade, foi afastada do cargo após ser acusada de envolvimento com esquema de fraude em licitações e pagamento de propina. Em 2020, o chefe do Executivo municipal, que firmou parceria com Podemos, MDB, PP e Republicanos neste ano, elegeu-se com 48,3% dos votos.
O segundo colocado naquele pleito foi Reginaldo Quinta, que conquistou 39,7% dos votos. Antes de finalizar o mandato para o qual foi eleito em 2008, o ex-prefeito foi cassado e precisou entrar na Justiça para se candidatar nas eleições seguintes. Neste ano, ele concorreria ao lado de Aluizio Corrêa, vice-prefeito que buscava a reeleição. No entanto, Corrêa assumiu o posto de titular na chapa após Reginaldo ser barrado pela Justiça Eleitoral.
Por fim, disputa pelo Avante, sem alianças com outras legendas, o ex-vereador Brunão do Povo. Na última eleição municipal, recebeu apenas 61 votos, sendo o último colocado na disputa pela Prefeitura.
Confira abaixo o perfil dos candidatos: