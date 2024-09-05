Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Veja o perfil dos candidatos a prefeito em Presidente Kennedy

Atual prefeito, vice e ex-vereador buscam o comando da cidade no Sul do Estado
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

05 set 2024 às 11:00

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 11:00

Três candidatos vão disputar o comando de Presidente Kennedy, no Sul Capixaba, nas Eleições 2024. Além do atual mandatário, Dorlei Fontão (PSB), concorrem ao cargo de prefeito o ex-vereador Brunão do Povo (Avante) e o atual vice-prefeito, Aluizio Corrêa (União Brasil), que entrou na disputa no lugar de Reginaldo Quinta (PSD), ex-prefeito que teve a candidatura indeferida.
Fontão assumiu a Prefeitura em 2019, quando Amanda Quinta, até então prefeita da cidade, foi afastada do cargo após ser acusada de envolvimento com esquema de fraude em licitações e pagamento de propina. Em 2020, o chefe do Executivo municipal, que firmou parceria com Podemos, MDB, PP e Republicanos neste ano, elegeu-se com 48,3% dos votos.
O segundo colocado naquele pleito foi Reginaldo Quinta, que conquistou 39,7% dos votos. Antes de finalizar o mandato para o qual foi eleito em 2008, o ex-prefeito foi cassado e precisou entrar na Justiça para se candidatar nas eleições seguintes. Neste ano, ele concorreria ao lado de Aluizio Corrêa, vice-prefeito que buscava a reeleição. No entanto, Corrêa assumiu o posto de titular na chapa após Reginaldo ser barrado pela Justiça Eleitoral.
Por fim, disputa pelo Avante, sem alianças com outras legendas, o ex-vereador Brunão do Povo. Na última eleição municipal, recebeu apenas 61 votos, sendo o último colocado na disputa pela Prefeitura.
Confira abaixo o perfil dos candidatos:

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 2024

Papo de Eleições discute regras da campanha e projetos de PL e PT no ES

A Gazeta lança ferramenta com perfil dos candidatos nas Eleições 2024

ES tem mais de 9,6 mil candidatos a prefeito e a vereador registrados

Como saber se uma pesquisa eleitoral é verdadeira

Eleições 2024: saiba como é escolhido o número de urna dos candidatos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Presidente Kennedy Candidato Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde
Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados