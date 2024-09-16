Vice substitui ex-prefeito barrado pela Justiça na disputa em Presidente Kennedy

O ex-prefeito, que representaria a coligação composta por PDT, DC, União e PSD, foi impedido de brigar pelo cargo máximo do Executivo municipal por estar com os direitos políticos suspensos por conta de uma condenação por improbidade administrativa. Com a mudança, assumiu a vaga de vice na chapa o irmão de Reginaldo, Jadir Quinta (PSD), que nunca disputou um cargo eletivo.