Vice substitui ex-prefeito barrado pela Justiça na disputa em Presidente Kennedy

O atual vice-prefeito de Presidente Kennedy, Aluizio Corrêa (União), vai substituir o ex-prefeito Reginaldo Quinta (PSD) na disputa pelo comando do município nas eleições de 2024. Já registrado como candidato a prefeito no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Corrêa era postulante a vice na chapa encabeçada pelo ex-mandatário e assumiu a posição de titular após a Justiça Eleitoral indeferir a candidatura de Reginaldo, na sexta-feira (13).
O ex-prefeito, que representaria a coligação composta por PDT, DC, União e PSD, foi impedido de brigar pelo cargo máximo do Executivo municipal por estar com os direitos políticos suspensos por conta de uma condenação por improbidade administrativa. Com a mudança, assumiu a vaga de vice na chapa o irmão de Reginaldo, Jadir Quinta (PSD), que nunca disputou um cargo eletivo.
O agora candidato a prefeito do União Brasil já comandou o município do Sul Capixaba entre 2001 a 2008 e foi eleito como vice em 2020, pelo PL, na chapa do atual prefeito, Dorlei Fontão (PSB). O socialista também foi impedido pela Justiça de participar do pleito deste ano, visto que assumiu o cargo em 2019, enquanto vice-prefeito, e se reelegeu no ano seguinte.
À frente da Prefeitura naquele momento estava a sobrinha de Reginaldo, Amanda Quinta, que o substituiu na corrida eleitoral de 2012, quando ele também foi impedido de disputar o cargo. Reeleita em 2016 concorrendo contra o próprio tio, Amanda foi cassada, abrindo caminho para o vice.