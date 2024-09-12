Candidato do PSB em Itaguaçu esclarece denúncia de vandalismo em comitê e diz que houve acidente

Darly Dettmann havia denunciado vandalismo em comitê Crédito: Reprodução

O candidato à Prefeitura de Itaguaçu pelo PSB, Darly Dettmann, afirmou nesta quinta-feira (12) que os vidros de seu comitê de campanha foram quebrados por acidente, e não por vandalismo, como havia denunciado inicialmente. Ele, que também já foi prefeito da cidade, chegou a registrar boletim de ocorrência sobre o caso no sábado (7) na cidade no Noroeste do Estado.

O caso aconteceu na madrugada de quinta (5) para sexta-feira (6). Em conversa com A Gazeta, Dettmann relatou que nada foi levado e nenhum objeto que pudesse ser usado para quebrar o vidro foi encontrado no local. Ele disse que militantes passaram a ficar no imóvel para impedir furtos, já que o local ficou aberto, com as vidraças quebradas.

"Após uma averiguação interna com nossa equipe, constatamos que a quebra do vidro do comitê ocorreu por acidente, causado por um dos membros da equipe de trabalho. Esse membro está afastado temporariamente até que todos os fatos sejam esclarecidos", disse o candidato, em nota divulgada nesta quinta.

Inicialmente, a ação foi creditada a um ato de vandalismo em um momento de alta movimentação na cidade, em meio à realização da 20ª Fitac (Festa Itaguaçuense das Culturas). Na ocasião, o político lamentou: "Nós não podemos conviver com essa realidade da hostilidade, da violência e do vandalismo. Não é quebrando as coisas dos outros que se consegue o resultado que a gente precisa". Em nota, a Polícia Civil tinha informado que investigava o caso através da Delegacia de Polícia (DP) de Itaguaçu.