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"Audifax será bem-vindo", diz Vidigal sobre apoio a Weverson na Serra

Prefeito da Serra disse que no segundo turno vai lutar pelos votos dos eleitores de seu maior adversário político para eleger Weverson Meireles (PDT)
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

06 out 2024 às 22:08

Publicado em 06 de Outubro de 2024 às 22:08

Sérgio Vidigal comemora primeiro lugar de Weverson na Serra
Sérgio Vidigal comemora primeiro lugar de Weverson na Serra Crédito: Fernando Madeira
Após seu candidato ter sido o mais votado na Serra, o prefeito Sérgio Vidigal (PDT) diz que agora o trabalho no segundo turno será de buscar os eleitores do ex-prefeito Audifax Barcelos (PP), que ficou em terceiro lugar na disputa, com 23,96% dos votos. 
Ao decidir que não ia tentar a reeleição, Vidigal indicou o correligionário e ex-secretário de Estado do Turismo Weverson Meireles (PDT). Apesar de aparecer nas pesquisas de intenção de voto na terceira colocação, Weverson foi o mais votado neste domingo (6), com 39,66% dos votos válidos e vai disputar o 2º turno contra Pablo Muribeca (Republicanos), que recebeu 25,21% dos votos. A ausência de Barcelos no segundo turno finaliza os quase 30 anos de alternância no poder de Audifax Barcelos e Sérgio Vidigal.
Sobre o resultado do afilhado político nas urnas, Vidigal afirma que a população é o termômetro da avaliação dos resultados de uma gestão. "Aqui na Serra nós teríamos que preparar alguém para essa renovação. Porque queira ou não queira, tanto eu como o ex-prefeito já tínhamos muito tempo de gestão, então entendíamos que era necessária uma nova opção para a cidade da Serra e nós utilizamos a qualificação dele e os resultados da gestão que foi avaliada pela população da Serra", conta.
A respeito de uma possível aliança com Audifax Barcelos para o segundo turno, Vidigal frisa que está discutindo o que é melhor para a cidade. "Se o Audifax achar que esse projeto é o melhor, claro que será bem-vindo. Logicamente iremos reconhecer e entender se ele tiver uma outra posição. Agora, nós vamos conquistar aquelas pessoas que votaram nele. Esse é o nosso trabalho agora", destaca.

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