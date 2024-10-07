"Audifax será bem-vindo", diz Vidigal sobre apoio a Weverson na Serra

Após seu candidato ter sido o mais votado na Serra, o prefeito Sérgio Vidigal (PDT) diz que agora o trabalho no segundo turno será de buscar os eleitores do ex-prefeito Audifax Barcelos (PP), que ficou em terceiro lugar na disputa, com 23,96% dos votos.
Ao decidir que não ia tentar a reeleição, Vidigal indicou o correligionário e ex-secretário de Estado do Turismo Weverson Meireles (PDT). Apesar de aparecer nas pesquisas de intenção de voto na terceira colocação, Weverson foi o mais votado neste domingo (6), com 39,66% dos votos válidos e vai disputar o 2º turno contra Pablo Muribeca (Republicanos), que recebeu 25,21% dos votos. A ausência de Barcelos no segundo turno finaliza os quase 30 anos de alternância no poder de Audifax Barcelos e Sérgio Vidigal.
Sobre o resultado do afilhado político nas urnas, Vidigal afirma que a população é o termômetro da avaliação dos resultados de uma gestão. "Aqui na Serra nós teríamos que preparar alguém para essa renovação. Porque queira ou não queira, tanto eu como o ex-prefeito já tínhamos muito tempo de gestão, então entendíamos que era necessária uma nova opção para a cidade da Serra e nós utilizamos a qualificação dele e os resultados da gestão que foi avaliada pela população da Serra", conta.
A respeito de uma possível aliança com Audifax Barcelos para o segundo turno, Vidigal frisa que está discutindo o que é melhor para a cidade. "Se o Audifax achar que esse projeto é o melhor, claro que será bem-vindo. Logicamente iremos reconhecer e entender se ele tiver uma outra posição. Agora, nós vamos conquistar aquelas pessoas que votaram nele. Esse é o nosso trabalho agora", destaca.