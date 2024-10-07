"Audifax será bem-vindo", diz Vidigal sobre apoio a Weverson na Serra

Sobre o resultado do afilhado político nas urnas, Vidigal afirma que a população é o termômetro da avaliação dos resultados de uma gestão. "Aqui na Serra nós teríamos que preparar alguém para essa renovação. Porque queira ou não queira, tanto eu como o ex-prefeito já tínhamos muito tempo de gestão, então entendíamos que era necessária uma nova opção para a cidade da Serra e nós utilizamos a qualificação dele e os resultados da gestão que foi avaliada pela população da Serra", conta.