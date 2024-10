'A cidade deseja renovação', diz Weverson após ser o mais votado na Serra

Candidato do prefeito Sergio Vidigal (PDT), ex-secretário de Estado do Turismo teve 39,66% dos votos válidos e vai disputar o 2º turno contra Pablo Muribeca (Republicanos)

Em clima de virada e com gritos de “eu já sabia, eu já sabia” por parte de apoiadores e cabos eleitorais, o candidato do PDT à Prefeitura da Serra Weverson Meireles foi recebido em seu comitê de campanha para comemorar o primeiro lugar no 1º turno das eleições municipais deste ano.