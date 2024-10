Dr. Coutinho é reeleito prefeito de Aracruz

Chapa reeleita recebeu mais votos do que no último pleito e garantiu maior vantagem em relação ao segundo colocado

O prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho (PP), foi eleito com 76,58% dos votos neste domingo (6). No município do Norte do Espírito Santo, 40.122 eleitores escolheram manter o mandatário no cargo pelos próximos quatro anos. Também segue no Executivo municipal o vice-prefeito Beto Vieira (PSB), que continuou na chapa do médico nas eleições 2024.