Dois deputados viram prefeitos no ES; veja quem assume vaga na Assembleia

Lucas Scaramussa, eleito em Linhares, e Theodorico Ferraço, em Cachoeiro de Itapemirim, vão dar lugar a suplentes, no ano que vem

A disputa nos municípios tem reflexo também em âmbito estadual. Dois deputados venceram a corrida eleitoral para prefeituras das suas cidades e, assim, abriram vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Lucas Scaramussa (Podemos) vai assumir o comando de Linhares e Theodorico Ferraço (PP) saiu vitorioso em Cachoeiro de Itapemirim . Assim, os candidatos do pleito de 2022 que ficaram como suplentes vão ser convocados para ocupar a cadeira deixada pelos prefeitos eleitos a partir do ano que vem.

Com a eleição de Scaramussa, o vereador Anadelso Pereira (Podemos), de Vila Velha, vai dar um salto, passando do Legislativo municipal para o estadual. Ele é o primeiro suplente do partido que, na disputa de 2022, não se coligou a outras legendas. Anadelso havia sido reeleito para a Câmara, que também vai precisar chamar um sucessor quando o parlamentar for para a Assembleia.