Guerinismo fica fora do comando da Prefeitura de Linhares após 12 anos

Maior município do Norte capixaba foi comandado por Guerino Zanon (PSD) de 2012 a 2022 e depois pelo seu vice e apadrinhado político Bruno Marianelli

Com a vitória do deputado Lucas Scaramussa (Podemos), que foi eleito prefeito de Linhares neste domingo (6), o atual mandatário Bruno Marianelli e seu antecessor e padrinho político Guerino Zanon (PSD) estarão fora do comando do Executivo municipal a partir de 2025, o que rompe um ciclo de 12 anos com o "guerinismo" no controle da maior cidade do Norte do Espírito Santo.