Espírito Santo é o 5° estado a finalizar apuração dos votos

Espírito Santo é o 5º estado a finalizar apuração dos votos

Uma urna na Serra atrasou a finalização da apuração dos votos no Espírito Santo, que costuma ser um dos primeiros a definir os resultados

O Espírito Santo foi 5º estado do país a finalizar a apuração dos votos das eleições municipais de 2024. O Estado costuma estar sempre entre os primeiros a decidir o resultado das urnas. Neste ano, a apuração dos votos no Espírito Santo começou em ritmo acelerado, dividindo a primeira colocação com Tocantins, mas na reta final houve um atraso por conta de uma urna na Serra.

A apuração terminou por volta das 20h25. Finalizaram antes do Espírito Santo os estados da Paraíba, Rondônia, Roraima e Mato Grosso do Sul. Os dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) apontam que compareceram às urnas neste domingo 76,53% dos eleitores do Estado. E a percentual de abstenção foi de 23,47%.