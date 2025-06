Projeto de Lei em discussão

Arquitetos são contra dar nome de Sebastião Salgado ao Cais das Artes

Uma das sugestões dos profissionais é que centro cultural faça homenagem ao seu criador, o arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha

Publicado em 16 de junho de 2025 às 17:34

Cais das Artes está em fase final de construção na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Após a reportagem de A Gazeta mostrar que o deputado Alexandre Xambinho (Podemos) propôs que o Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória, seja chamado de Centro Cultural Sebastião Salgado, arquitetos do Espírito Santo se manifestaram contra a iniciativa. Os profissionais defendem uma homenagem ao criador do projeto, o arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha (1928 - 2021), ou a preservação do nome atual.>

O presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Espírito Santo (AsBEA-ES), Heliomar Venâncio, alega que já se debatia dentro da entidade a possibilidade de propor à Assembleia Legislativa que o centro cultural faça uma homenagem ao arquiteto.>

"Sempre é valida a homenagem a uma personalidade, ainda mais ao Sebastião Salgado, uma pessoa ímpar, que teve uma fase no Espírito Santo, bateu asas no Brasil e ganhou o mundo. A lembrança a ele é importante. Acontece que o Paulo Mendes da Rocha, além de ser natural de Vitória, capixaba, ganhou os maiores prêmios do mundo da arquitetura. Está entre os mais premiados do mundo, tem mais prêmios que Oscar Niemeyer, e a obra é dele", destaca.>

O presidente da associação disse que a proposta não é brigar com o parlamentar, mas pedir uma agenda e concretizar a homenagem a Paulo Mendes da Rocha.>

O Conselho de Arquitetura e Urbanismos do Espírito Santo (CAU-ES), por sua vez, defende a preservação do nome Cais das Artes e alega que a manutenção do nome original é um gesto de respeito ao legado do arquiteto capixaba, cuja obra já é referência internacional.>

Paulo Mendes da Rocha durante entrevista para A Gazeta em 2020 Crédito: Ricardo Medeiros

Além da relevância arquitetônica, o conselho manifesta que a escolha do nome Cais das Artes dialoga diretamente com a geografia, a identidade urbana e histórica de Vitória. A palavra "Cais" remete à localização junto à Baía de Vitória, com vista para marcos históricos e afetivos da cidade, como o Convento da Penha e a Terceira Ponte. "Essa relação entre arquitetura e paisagem urbana foi uma premissa fundamental no desenvolvimento do projeto arquitetônico", defende o CAU-ES em nota.>

A entidade ressalta ainda que o nome Cais das Artes já está consolidado na memória coletiva da população, nos meios de comunicação e na esfera pública. Assim, qualquer alteração nesse momento traria prejuízos à identidade do espaço, à comunicação institucional e ao posicionamento turístico e cultural do equipamento em âmbito nacional e internacional.>

"Por todos esses motivos – arquitetônicos, culturais, históricos e simbólicos – reforçamos nosso apelo para que o governo do Estado mantenha o nome Centro Cultural Cais das Artes, preservando a integridade e o legado deste importante equipamento público para as futuras gerações de capixabas e brasileiros", manifesta o conselho em nota.>

O CAU sugere que a homenagem a Sebastião Salgado possa ocorrer por outros caminhos, como a criação de um espaço expositivo permanente dedicado a sua obra dentro do próprio Cais das Artes e a realização de exposições periódicas que levem o nome do fotógrafo, como parte da programação cultural do Estado.>

A reportagem procurou o deputado Alexandre Xambinho, para saber se há previsão de alteração no projeto de lei, mas não obteve retorno até a publicação do texto. >

