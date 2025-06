Na Assembleia

Projeto propõe que Cais das Artes receba nome de Sebastião Salgado

Proposta do deputado Alexandre Xambinho é homenagear o fotógrafo, que morreu em maio e passou parte da vida no Espírito Santo

O deputado estadual Alexandre Xambinho (Podemos) protocolou um projeto de lei que pretende dar o nome de Sebastião Salgado (1944 - 2025) ao Cais das Artes , em fase final de construção e previsto para ter a primeira parte entregue no fim deste ano . A intenção é fazer uma homenagem póstuma ao fotógrafo, que passou parte da vida no Espírito Santo e é considerado um dos ícones da fotografia humanista mundial.>

"Denominar o Cais das Artes como Centro Cultural Sebastião Salgado não apenas valoriza um dos maiores expoentes culturais de nosso tempo, como também projeta o Espírito Santo no cenário nacional e internacional, vinculando esse importante equipamento cultural à identidade de um artista cuja obra dialoga com os temas mais urgentes da atualidade", afirma o parlamentar na justificativa do projeto de lei.>

Para o deputado, o trabalho de Sebastião Salgado transcende o campo estético e se insere de forma contundente nas discussões sobre justiça social, migração, trabalho, preservação ambiental e povos originários. "Premiado pelas mais renomadas instituições culturais do mundo, Sebastião Salgado representa o compromisso ético da arte com a transformação da sociedade.">

Nascido em 1944 em Aimorés, Minas Gerais, na divisa com o Espírito Santo, Salgado foi viver em Vitória na adolescência, aos 15 anos. Na capital capixaba, ingressou no curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), formando-se no final de 1967. Décadas depois, em reconhecimento à sua contribuição para a arte e a sociedade, a Ufes concedeu-lhe o título de Doutor Honoris Causa em 2015.>