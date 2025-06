ES não terá troca de deputados com decisão do STF sobre sobras eleitorais

A princípio, o Supremo havia decidido que a nova regra só valeria a partir das eleições de 2024. Depois, com a apresentação de recursos, a maioria dos ministros mudou de posição e decidiu que a regra já vale para o pleito de 2022. Assim, as vagas das sobras eleitorais agora só podem ser divididas entre os partidos e candidatos que atingiram o quociente eleitoral.>

Porém, conforme o setor técnico do TRE-ES, esse entendimento não gerou mudança no resultado das eleições de 2022 em território capixaba, uma vez que nenhum candidato a deputado estadual ou federal foi eleito por média e com votação nominal menor do que 20% do quociente eleitoral àquela época.>