Eleitos em 2024 serão diplomados pelo TRE-ES entre 3 e 19 de dezembro

Os vencedores das Eleições 2024 no Estado para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador serão diplomados entre os dias 3 e 19 de dezembro. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) divulgou o cronograma das cerimônias nesta sexta-feira (29).
A diplomação é o ato através do qual a Justiça Eleitoral chancela que o candidato foi eleito e está apto a tomar posse. Durante a cerimônia, os vencedores recebem diplomas assinados pelos juízes eleitorais de suas respectivas cidades.
Na Grande Vitória, os eventos ocorrerão entre os dias 17 e 18 de dezembro. No dia 17, às 13h30, a diplomação de Cariacica será realizada no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Cariacica. Em Vitória, a cerimônia de diplomação acontecerá no Pleno do TRE-ES, no dia 17 de dezembro, às 17h, em um evento fechado ao público.
No dia 18, às 10h, a diplomação da Serra será feita no Auditório da Câmara Municipal da Serra. Na mesma data, ocorrerá a diplomação dos eleitos em Vila Velha, às 16h, no Auditório da Universidade Vila Velha (UVV).
Em cada município, a diplomação é organizada pela respectiva Zona Eleitoral. A lista completa de datas, horários e locais está disponível no site do TRE-ES.