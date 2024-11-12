Reeleição na Grande Vitória: prefeitos gastam R$ 2 milhões a mais que em 2020

Para responder a essa pergunta,consultou as despesas totais de cada prefeito reeleito no dia 6 de outubro, primeiro turno do pleito — quando os três saíram vitoriosos da disputa eleitoral —, e o total de votos recebidos por eles neste ano e também na eleição municipal de 2020, quando conquistaram o primeiro mandato. Em seguida, foi calculado o valor de cada voto recebido, a partir da divisão dos gastos pela quantidade de votos, nos dois pleitos.