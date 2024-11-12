Para vigiar e cobrar: 15 promessas de Arnaldinho para Vila Velha

Primeiro prefeito reeleito em Vila Velha em 20 anos, com votação recorde, Arnaldinho Borgo (Podemos) estabeleceu uma série de metas para seu segundo mandato. Entre medidas iniciadas na atual gestão e propostas novas, ele terá até o fim de 2028 para terminar de implementar suas novas promessas. Entre os projetos, estão a despoluição do Canal da Costa, a criação de novas unidades de saúde e a realização de concursos.
Para que os cidadãos possam monitorar e cobrar o cumprimento das promessas do prefeito, A Gazeta listou 15 propostas de Arnaldinho que foram apresentadas no programa de governo registrado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em entrevistas concedidas à Rede Gazeta e nas redes sociais do candidato.
Em 2020, A Gazeta fez o mesmo trabalho de elencar as propostas feitas por Arnaldinho na campanha eleitoral e, quatro anos depois, checou o andamento de cada uma em um “promessômetro”, mostrando quais compromissos foram cumpridos, os que foram cumpridos parcialmente e aqueles que não foram cumpridos.
Confira abaixo 15 promessas feitas por Arnaldinho nas Eleições 2024:
01
Despoluição do Canal da Costa
Em parceria com o governo do Estado, a Cesan e a Aegea, o Canal da Costa será despoluído em até 12 meses, segundo Arnaldinho. O projeto inclui o tamponamento parcial do curso d'água, com a criação de um parque linear embaixo da Terceira Ponte. "Vai ter campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de tênis, parquinho para as crianças, academia da melhor idade, estacionamento", disse o prefeito, em entrevista à TV Gazeta.
02
Ampliação de unidades de saúde
A prefeitura adquiriu terrenos ao lado da Unidade Básica de Saúde de Vale Encantado para ampliar a unidade, considerada pequena para o atendimento de um grande público. Segundo o prefeito detalhou em entrevista à Rádio CBN Vitória, a administração também comprou um terreno em Santa Rita para criar uma nova unidade básica de saúde no bairro, já que a atual não possui infraestrutura adequada.
03
Instalação de pelo menos 20 radares
A meta apresentada durante a campanha mira instalar radares em pelo menos 20 vias da cidade. Os locais foram escolhidos por meio de estimativas que indicam as ruas e avenidas com os maiores índices de acidentes, conforme Arnaldinho explicou em entrevista à TV Gazeta. "Hoje não tem radar pela prefeitura, mas a prefeitura vai colocar radar", destacou.
04
Telefone da Guarda Municipal
Em seu plano de governo, Arnaldinho propõe a implementação do número 153, para o acionamento da Guarda Municipal de Vila Velha.
05
Inauguração da Casa da Mulher Brasileira
A segunda e maior unidade do projeto no Espírito Santo está sendo construída em Praia das Gaivotas, em parceria com o Governo Federal e o Governo do Estado. O local vai contar com delegacia, centro de referência para acolher as vítimas, apoio do Ministério Público e atendimento judiciário. Em seu plano de governo, Arnaldinho promete implementar acolhimento provisório para mulheres vítimas de violência doméstica no local.
06
Mais escolas em tempo integral
Para cumprir o Plano Nacional de Educação (PNE) do Ministério da Educação (MEC), a meta é atingir ao menos 50% da rede municipal de ensino com escolas de tempo integral, como confirmado à CBN Vitória. No primeiro mandato, houve uma ampliação de quatro para 11 unidades, mas a rede conta atualmente com 109 escolas, sendo 40 Unidades de Educação Infantil (UMEIs); 67 Unidades de Educação Fundamental (UMEFs) e duas Unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental. No plano de governo, o prefeito também menciona o plano de oferecer atividades esportivas no contraturno das escolas.
07
Concursos para áreas com déficit de profissionais
Durante a campanha, o prefeito afirmou que realizará os concursos desde que haja recursos para isso. Após a eleição, confirmou à CBN Vitória que a Prefeitura está organizando um novo certame, sendo feito um levantamento para identificar as necessidades. No caso da Guarda Municipal, ainda deve haver convocações dos aprovados no último concurso, mas haverá seleções para outras áreas, como o magistério. "Posso afirmar que nós teremos outros concursos, a exemplo do magistério, que vamos abrir. E estamos fazendo um levantamento em todas as áreas da Prefeitura sobre quais são os setores e os profissionais que precisamos para que a gente possa fazer um concurso e, de fato, colocar funcionários efetivos", afirmou.
08
Universalização do saneamento
Em sabatina realizada por A Gazeta e CBN, Arnaldinho ressaltou a promessa de universalizar o saneamento básico na cidade em até três anos, a partir da parceria público-privada com a Aegea Saneamento. “Vila Velha não vai ter mais esgoto a céu aberto, canais poluídos que poluem rio, que poluem mar. Nós estamos falando que, em três anos, nós temos a conclusão de ligações. São 240 km de ligações que nós faremos pela cidade para fazer a captação de esgoto nas residências e empresas e levar para as estações de tratamento", disse.
09
Biblioteca Municipal
O plano de governo prevê a ampliação e modernização da Biblioteca Pública Municipal. No primeiro mandato, a meta era construir a unidade. Na prática, houve a transferência da Biblioteca Municipal Major Fraguinha para o prédio da prefeitura na Prainha, após a saída da Câmara de Vereadores do local. O projeto já conta, segundo a prefeitura, com um acervo de mais de 19 mil títulos, computadores para pesquisa e estudo, wi-fi, espaço kids, espaço climatizado e banheiros acessíveis.
10
Agilidade na abertura de empresas
Para promover a agilidade na abertura de empresas, o prefeito propõe a liberação acelerada de licença ambiental, como explicou na sabatina de A Gazeta. "Hoje, o processo mais demorado leva 900 dias. A partir de janeiro do ano que vem, o mais demorado levará 200 dias para emitir uma licença, além de a gente também colocar a licença autodeclarada, que é a nossa meta. Ou seja, quando o empreendedor chega lá e quer construir, ele vai dar um aceite de que vai seguir todas as normas que o município tem e ele vai ser autorizado a fazer a sua obra imediatamente", explicou.
11
Binário da Rodovia do Sol
Em entrevista para A Gazeta e também na sabatina A Gazeta/ CBN, o prefeito reforçou a promessa de construir o Binário da Rodovia do Sol, projeto anunciado ainda em seu primeiro mandato. O início das intervenções estava previsto para o primeiro trimestre de 2023, mas o prazo foi suspenso devido a atrasos nas tratativas com o governo do Estado, parceiro da iniciativa. Pelo projeto original, a Rodovia do Sol terá mão única para os motoristas que trafegam no sentido Vitória, da Brasil Center até a Terceira Ponte. Já quem viaja no sentido Guarapari seguirá pela Avenida Saturnino Rangel Mauro – que terá o sentido invertido, devolvendo o fluxo de veículos em direção à Brasil Center.
12
Ampliação da Operação Hefesto
Na área de segurança, uma das metas do plano de governo é ampliar a Operação Hefesto, da Guarda Municipal, de combate ao crime de receptação de produtos ilícitos. As ações miram locais como ferros-velhos e centros de reciclagem, buscando regularizar os locais e combater o furto de materiais como fios de cobre.
13
Projeto Orla
O plano de governo prevê a implantação do Projeto Orla, para ordenamento e utilização sustentável dos espaços da orla costeira do Município.
14
Gestão de parcerias
A administração pretende implantar um núcleo de gestão das parcerias público-privadas, nas áreas de iluminação pública, saneamento e concessões, conforme consta no plano de governo.
15
Conclusão de obras
O plano de governo elenca uma série de obras em andamento, com entrega prevista no próximo mandato: Morro do Moreno; Corredor Verde de Mobilidade Urbana; Parque Linear Canal da Costa; Mercado de Pescado; Ampliação e requalificação da Orla (ciclovia, calçadão, iluminação, pavimentação, drenagem); Parque Urbano Municipal Sítio Batalha; Requalificação do Parque da Manteigueira; Praça Duque de Caxias - Centro; Macrodrenagem do Canal do Congo; Largo Frei Pedro Palácios; Praça Canal Bigossi - Divino Espírito Santo; Praça do meio - Glória; Praça central do Ibes - Setores 01, 03 e 04; Corredor Amarelo de Mobilidade Urbana; Praça da Pestalozzi - Santa Inês; Praça de Novo México; Quadra de Santos Dumont; Quadra de Vila Nova; Praça de Araçás; Praça dos Taxistas - Santa Mônica; Praça de Cavalieri; Parque Urbano de Cocal; Praça de Paul; Parque Linear Santa Rita e Primeiro de Maio; Praça de São Torquato; Praça Álvaro Rocha - Vale Encantado; Praça Celina - Rio Marinho; Praça Olivio Torezani - Jardim Marilândia; Praça Vereador Sebastião Cibien - Cobilândia; Praça de São Conrado; Praça dos Desbravadores - Terra Vermelha; Praça de Jabaeté; Centro Integrado da Família para pessoas com deficiência intelectual e múltipla e autismo; Reforma do Museu Homero Massena; Reforma da Casa da Memória; Ampliação do Mirante do Morro da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes.
Para ter acesso a outras promessas feitas por Arnaldinho e por outros candidatos durante a campanha, o leitor pode utilizar o Compare e Vote, ferramenta desenvolvida por A Gazeta durante as Eleições 2024.
Ao entrar na plataforma, basta selecionar um dos municípios, escolher dois candidatos para comparar suas propostas e, por fim, selecionar a área de interesse. São elas: saúde, educação, emprego e habitação, assistência social, infraestrutura, segurança, meio ambiente, cultura e esporte, transporte, turismo, economia e gestão e inovação. As informações que constam na ferramenta foram extraídas dos arquivos entregues pelos próprios candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja abaixo: