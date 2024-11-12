Para vigiar e cobrar: 15 promessas de Arnaldinho para Vila Velha

01

Despoluição do Canal da Costa

Em parceria com o governo do Estado, a Cesan e a Aegea, o Canal da Costa será despoluído em até 12 meses, segundo Arnaldinho. O projeto inclui o tamponamento parcial do curso d'água, com a criação de um parque linear embaixo da Terceira Ponte. "Vai ter campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de tênis, parquinho para as crianças, academia da melhor idade, estacionamento", disse o prefeito, em entrevista à TV Gazeta

02

Ampliação de unidades de saúde

A prefeitura adquiriu terrenos ao lado da Unidade Básica de Saúde de Vale Encantado para ampliar a unidade, considerada pequena para o atendimento de um grande público. Segundo o prefeito detalhou em entrevista à Rádio CBN Vitória , a administração também comprou um terreno em Santa Rita para criar uma nova unidade básica de saúde no bairro, já que a atual não possui infraestrutura adequada.

03

Instalação de pelo menos 20 radares

A meta apresentada durante a campanha mira instalar radares em pelo menos 20 vias da cidade. Os locais foram escolhidos por meio de estimativas que indicam as ruas e avenidas com os maiores índices de acidentes, conforme Arnaldinho explicou em entrevista à TV Gazeta . "Hoje não tem radar pela prefeitura, mas a prefeitura vai colocar radar", destacou.

04

Telefone da Guarda Municipal

Em seu plano de governo, Arnaldinho propõe a implementação do número 153, para o acionamento da Guarda Municipal de Vila Velha.

05

Inauguração da Casa da Mulher Brasileira

A segunda e maior unidade do projeto no Espírito Santo está sendo construída em Praia das Gaivotas, em parceria com o Governo Federal e o Governo do Estado. O local vai contar com delegacia , centro de referência para acolher as vítimas, apoio do Ministério Público e atendimento judiciário. Em seu plano de governo, Arnaldinho promete implementar acolhimento provisório para mulheres vítimas de violência doméstica no local.

06

Mais escolas em tempo integral

Para cumprir o Plano Nacional de Educação (PNE) do Ministério da Educação (MEC), a meta é atingir ao menos 50% da rede municipal de ensino com escolas de tempo integral, como confirmado à CBN Vitória . No primeiro mandato, houve uma ampliação de quatro para 11 unidades, mas a rede conta atualmente com 109 escolas, sendo 40 Unidades de Educação Infantil (UMEIs); 67 Unidades de Educação Fundamental (UMEFs) e duas Unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental. No plano de governo, o prefeito também menciona o plano de oferecer atividades esportivas no contraturno das escolas.

07

Concursos para áreas com déficit de profissionais

Durante a campanha, o prefeito afirmou que realizará os concursos desde que haja recursos para isso. Após a eleição, confirmou à CBN Vitória que a Prefeitura está organizando um novo certame , sendo feito um levantamento para identificar as necessidades. No caso da Guarda Municipal, ainda deve haver convocações dos aprovados no último concurso, mas haverá seleções para outras áreas, como o magistério. "Posso afirmar que nós teremos outros concursos, a exemplo do magistério, que vamos abrir. E estamos fazendo um levantamento em todas as áreas da Prefeitura sobre quais são os setores e os profissionais que precisamos para que a gente possa fazer um concurso e, de fato, colocar funcionários efetivos", afirmou.

08

Universalização do saneamento

Em sabatina realizada por A Gazeta e CBN, Arnaldinho ressaltou a promessa de universalizar o saneamento básico na cidade em até três anos, a partir da parceria público-privada com a Aegea Saneamento. “Vila Velha não vai ter mais esgoto a céu aberto, canais poluídos que poluem rio, que poluem mar. Nós estamos falando que, em três anos, nós temos a conclusão de ligações. São 240 km de ligações que nós faremos pela cidade para fazer a captação de esgoto nas residências e empresas e levar para as estações de tratamento", disse.



09

Biblioteca Municipal

O plano de governo prevê a ampliação e modernização da Biblioteca Pública Municipal. No primeiro mandato, a meta era construir a unidade. Na prática, houve a transferência da Biblioteca Municipal Major Fraguinha para o prédio da prefeitura na Prainha, após a saída da Câmara de Vereadores do local. O projeto já conta, segundo a prefeitura, com um acervo de mais de 19 mil títulos, computadores para pesquisa e estudo, wi-fi, espaço kids, espaço climatizado e banheiros acessíveis.

10

Agilidade na abertura de empresas

Para promover a agilidade na abertura de empresas, o prefeito propõe a liberação acelerada de licença ambiental, como explicou na sabatina de A Gazeta . "Hoje, o processo mais demorado leva 900 dias. A partir de janeiro do ano que vem, o mais demorado levará 200 dias para emitir uma licença, além de a gente também colocar a licença autodeclarada, que é a nossa meta. Ou seja, quando o empreendedor chega lá e quer construir, ele vai dar um aceite de que vai seguir todas as normas que o município tem e ele vai ser autorizado a fazer a sua obra imediatamente", explicou.

11

Binário da Rodovia do Sol

Em entrevista para A Gazeta e também na sabatina A Gazeta/ CBN, o prefeito reforçou a promessa de construir o Binário da Rodovia do Sol, projeto anunciado ainda em seu primeiro mandato. O início das intervenções estava previsto para o primeiro trimestre de 2023, mas o prazo foi suspenso devido a atrasos nas tratativas com o governo do Estado, parceiro da iniciativa. Pelo projeto original, a Rodovia do Sol terá mão única para os motoristas que trafegam no sentido Vitória, da Brasil Center até a Terceira Ponte. Já quem viaja no sentido Guarapari seguirá pela Avenida Saturnino Rangel Mauro – que terá o sentido invertido, devolvendo o fluxo de veículos em direção à Brasil Center.

12

Ampliação da Operação Hefesto

Na área de segurança, uma das metas do plano de governo é ampliar a Operação Hefesto, da Guarda Municipal, de combate ao crime de receptação de produtos ilícitos. As ações miram locais como ferros-velhos e centros de reciclagem, buscando regularizar os locais e combater o furto de materiais como fios de cobre.

13

Projeto Orla

O plano de governo prevê a implantação do Projeto Orla, para ordenamento e utilização sustentável dos espaços da orla costeira do Município.

14

Gestão de parcerias

A administração pretende implantar um núcleo de gestão das parcerias público-privadas, nas áreas de iluminação pública, saneamento e concessões, conforme consta no plano de governo.

15

Conclusão de obras