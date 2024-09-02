Arnaldinho Borgo promete instalar radares em 20 ruas de Vila Velha

Arnaldinho Borgo (Podemos), candidato à Prefeitura de Vila Velha, foi entrevistado no Bom Dia Espírito Santo Crédito: Viviane Lopes/g1

A entrevista começou com o tema segurança pública e violência urbana. O candidato e atual prefeito apontou sobre investimento em concursos públicos criados para guardas municipais e aquisição de armamentos.

Questionado sobre a cidade ter o maior número de vítimas de violência doméstica, com 1.319 mulheres, Arnaldinho prometeu criar a Casa da Mulher Brasileira na Praia das Gaivotas.

Segundo o candidato, o local vai contar com delegacia, centro de referência para acolher as vítimas e apoio do Ministério Público e atendimento judiciário.

Depois, o tema educação foi abordado. O candidato prometeu ampliar o número de escolas em tempo integral e melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da cidade nos próximos três anos. Atualmente, a cidade pontuou 5,8 e a meta estabelecida é 6,4.

"Nós construímos 16 novas escolas. Hoje eu já pego crianças de 1 ano e coloco dentro das nossas creches para que as mães possam ter sua autonomia financeira através do trabalho. Saí de 2 escolas em tempo integral e hoje eu tenho 11 escolas em tempo integral. Eram 99 escolas quando eu cheguei na prefeitura de Vila Velha, e no primeiro ano, ano de pandemia onde as crianças estavam proibidas de irem para a escola por conta de lockdown, eu reformei as 99 escolas de uma vez só em 2021", pontuou.

Sobre o tema saúde, o candidato pontuou que dez unidades básicas de saúde foram construídas durante o mandato e que zerou fila de espera de mais de 4 mil pessoas de consultas com especialistas a partir de parcerias com clínicas particulares.

Arnaldinho disse que pretende colocar radares municipais em 20 vias que foram consideradas com o maior número de acidentes.

"A gente tem uma estimativa de algumas vias que tem o maior número de acidente, aproximadamente, hoje tem 20 vias que a gente deseja colocar radares na cidade. Podemos ampliar esse número. Hoje não tem radar pela prefeitura, mas a prefeitura vai colocar radar" Arnaldinho Borgo - Prefeito e candidato à reeleição em Vila Velha

"A gente tem uma estimativa de algumas vias que tem o maior número de acidente, aproximadamente, hoje tem 20 vias que a gente deseja colocar radares na cidade. Podemos ampliar esse número. Hoje não tem radar pela prefeitura, mas a prefeitura vai colocar radar", destacou.

O último tema debatido foi sobre a despoluição do Canal da Costa. Segundo o candidato, o projeto Parque Linear da Costa vai realizar a despoluição do canal em até um ano.

"O parque vai ficar embaixo da Terceira Ponte, da Champagnat até o Exército Brasileiro, nós vamos fazer ali um parque linear, vai ter campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de tênis, parquinho para as crianças, academia da melhor idade, estacionamento. E além desse parque já está em andamento um projeto para despoluir o Canal da Costa. É uma parceria com o governo do estado, a Cesan e com a empresa Aegea. Em um prazo de até 12 meses, o Canal da Costa vai ser despoluído, é a nossa meta", afirmou o candidato.

Regras da entrevista

Todos os candidatos têm 30 minutos para responder sobre os mais variados temas.

A TV Gazeta definiu uma série de regras para a realização das entrevistas a fim de garantir equidade entre os candidatos. As regras foram apresentadas as campanhas de todos os candidatos. Todas as regras que devem ser seguidas na série de entrevistas você confere aqui.

A ordem das entrevistas seguirá a posição do candidato na última pesquisa contratada e divulgada pela TV Gazeta. O candidato mais bem posicionado abre a série de entrevistas, e assim sucessivamente.

Uma delas é que participarão das entrevistas os candidatos com 5% de intenção de votos ou mais, sempre conforme a última pesquisa Quaest e Ipec, que serão divulgadas pela Rede Gazeta na semana que antecede à série.

Para os demais candidatos que não pontuarem 5% ou mais na última pesquisa de intenção de voto estimulado e que não estiverem entre os cinco primeiros colocados na mesma pesquisa, serão realizadas entrevistas presenciais gravadas de cinco minutos, aproximadamente. As conversas gravadas serão publicadas no Gazeta Meio Dia do sábado seguinte às entrevistas ao vivo.