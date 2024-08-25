Ipec: Gestão Lula é boa ou ótima para 27% e ruim ou péssima para 42% em Vila Velha

Eleitores de Vila Velha avaliam gestão do presidente Lula (PT) Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta

Rede Gazeta, divulgada na sexta-feira (23). Outros 29% consideram a administração regular, 27% avaliam como ótima ou boa, enquanto 3% não sabem ou não responderam. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado como ruim ou péssimo por 42% dos entrevistados na primeira pesquisa realizada pelo Ipec a pedido da, divulgada na sexta-feira (23). Outros 29% consideram a administração regular, 27% avaliam como ótima ou boa, enquanto 3% não sabem ou não responderam.

A Gazeta, que traz o cenário das eleições municipais das maiores cidades do A amostragem faz parte da série de pesquisas da cobertura eleitoral de, que traz o cenário das eleições municipais das maiores cidades do Espírito Santo e uma radiografia do desempenho das administrações dos atuais prefeitos.

A administração de Lula é mal avaliada por todos os segmentos, com índice maior de rejeição entre ricos, brancos, evangélicos, pessoas mais velhas e com ensino superior.

Entre o sexo feminino, o índice de avaliação ruim ou péssima é de 41%, enquanto no sexo masculino chega a 43%.

Na divisão por idade, a rejeição ao presidente é maior entre os entrevistados de 45 a 59 anos, cujo índice de péssimo chega a 39%. Dos entrevistados de 16 a 24 anos, ninguém avaliou a gestão de Lula como ótima, sendo que a maioria desse grupo (40%) diz que a administração é regular.

No quesito escolaridade, o governo Lula é avaliado como ruim e péssimo, principalmente pelos entrevistados com ensino superior, cujo índice alcançou 49%.

Os mais ricos, com renda de mais de 5 salários mínimos (acima de R$ 7.060), são os que mais consideram a administração do petista ruim ou péssima (57%), mas a gestão do presidente também foi avaliada negativamente por aqueles com até um salário mínimo (R$ 1.412), cujo índice péssimo foi de 29%.

Brancos são os que mais avaliam o governo como péssimo (33%), assim como evangélicos (39%).