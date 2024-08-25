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Eleições 2024

Ipec: Gestão Lula é boa ou ótima para 27% e ruim ou péssima para 42% em Vila Velha

Administração do presidente é avaliada de maneira negativa por todos os segmentos na pesquisa realizada a pedido da Rede Gazeta
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 ago 2024 às 10:43

Publicado em 25 de Agosto de 2024 às 10:43

Eleitores de Vila Velha avaliam gestão do presidente Lula (PT) Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado como ruim ou péssimo por 42% dos entrevistados na primeira pesquisa realizada pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta, divulgada na sexta-feira (23). Outros 29% consideram a administração regular, 27% avaliam como ótima ou boa, enquanto 3% não sabem ou não responderam. 
A amostragem faz parte da série de pesquisas da cobertura eleitoral de A Gazeta, que traz o cenário das eleições municipais das maiores cidades do Espírito Santo e uma radiografia do desempenho das administrações dos atuais prefeitos.
A administração de Lula é mal avaliada por todos os segmentos, com índice maior de rejeição entre ricos, brancos, evangélicos, pessoas mais velhas e com ensino superior. 
Entre o sexo feminino, o índice de avaliação ruim ou péssima é de 41%, enquanto no sexo masculino chega a 43%. 
Na divisão por idade, a rejeição ao presidente é maior entre os entrevistados de 45 a 59 anos, cujo índice de péssimo chega a 39%. Dos entrevistados de 16 a 24 anos, ninguém avaliou a gestão de Lula como ótima, sendo que a maioria desse grupo (40%) diz que a administração é regular.
No quesito escolaridade, o governo Lula é avaliado como ruim e péssimo, principalmente pelos entrevistados com ensino superior, cujo índice alcançou 49%.
Os mais ricos, com renda de mais de 5 salários mínimos (acima de R$ 7.060), são os que mais consideram a administração do petista ruim ou péssima (57%), mas a gestão do presidente também foi avaliada negativamente por aqueles com até um salário mínimo (R$ 1.412), cujo índice péssimo foi de 29%.
Brancos são os que mais avaliam o governo como péssimo (33%), assim como evangélicos (39%). 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06736/2024.

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