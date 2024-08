Segue tramitando

Presidente da Câmara anula votação que cria Dia do Homem em Vitória

Assessoria da Casa alegou que foram encontradas falhas na tramitação do projeto que revogariam 15 datas comemorativas do calendário de eventos da cidade

Prédio da Câmara de Vereadores de Vitória. (Ricardo Medeiros)

O presidente da Câmara de Vitória, Leandro Piquet (PP), anulou a votação que criava o Dia Municipal do Homem e incluía a data no calendário de eventos da Capital. A medida foi votada e aprovada pela maioria dos vereadores em 15 de julho e deveria ter sido enviada para avaliação do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que teria até esta segunda-feira (5) para vetar ou sancionar o projeto.

A decisão de Piquet foi tomada com base no artigo 367 do Regimento Interno da Casa.

“Art. 367 A administração pode anular seus próprios atos tais como sessões e andamentos processuais, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, principalmente quando desrespeitadas as normas regimentais a que alude esta Resolução, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Em nota enviada para A Gazeta na tarde desta segunda-feira (5), a Câmara Municipal de Vitória informou que, ao elaborar o Autógrafo de Lei, detectou falhas na tramitação do Projeto de Lei nº 274/2023 que acarretariam sua inadmissibilidade, uma vez que revogaria 15 datas comemorativas do calendário oficial da cidade. Diante disso, com base no Regimento Interno, a presidência anulou os atos do processo, devolvendo-o à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para adequação e posterior tramitação.

A reportagem questionou a Casa de Leis sobre quais as 15 datas que teriam de ser revogadas e a assessoria mandou a seguinte relação:

Lei 10.044 que institui o Auto da Paixão de Cristo no Parque Pianista Manolo Cabral, a ser comemorado na primeira sexta-feira de lua cheia após o equinócio de outono no hemisfério sul ou o equinócio de primavera no hemisfério norte; Lei 10.045 que incluiu o “DIA MUNICIPAL DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A EPILEPSIA”, a ser comemorado no dia 26 de março; Lei 10.025 que incluiu o “Dia da Dança Sênior”, a realizar-se anualmente no dia 9 de março; Lei 10.031 que incluiu “Dia da Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas”, a ser realizado, anualmente, no dia 6 de abril; Lei 10.062 que incluiu “o Mês da Corrida Maçônica”, a ser realizada no mês de maio; Lei 10.064 que incluiu o Dia Municipal do Assistente de Educação Infantil, a ser comemorado no dia 4 de maio; Lei 10.069 que incluiu o Dia Municipal da Comunidade Luso-Capixaba a ser comemorado no dia 10 de junho no município de Vitória; Lei 10.035 que incluiu o “Festival da Baleia”, a realizar-se anualmente na segunda quinzena de julho; Lei 10.037 que incluiu o Dia Municipal do Conselheiro Municipal e Local da Saúde de Vitória a ser comemorado em 5 de julho; Lei 10.036 que incluiu o “Dia da Ordem da Estrela do Oriente”, a ser realizado, anualmente, no dia 31 de agosto; Lei 10.075 que incluiu o “Dia do Arco Real”, a comemorar-se, anualmente, no dia 23 de agosto; Lei 10.070 que o instituiu o Mês Setembro Dourado, a ser realizado anualmente no decurso do mês de setembro; Lei 10.060 que incluiu o “Dia do Oficial da Reserva (R/2)”, a comemorar-se anualmente no dia 4 de novembro; Lei 10.071 que incluiu o Dia Municipal da Convenção das Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e Outros – CIMADESO, a ser comemorado no dia 06 de novembro; Lei 10.026 que incluiu 21 de dezembro o Dia do Atleta Veterano no município de Vitória.

Segundo a assessoria da Câmara, teria ocorrido um erro no processo que revogaria indiretamente todas as leis referentes a datas e eventos comemorativos do ano de 2024. A assessoria explicou que o autor do Projeto de Lei nº 274/2023, vereador Davi Esmael (Republicanos), teria inserido um anexo de forma inadequada contendo todas as datas promulgadas até o dia 14 de novembro 2023, ao invés de inserir tão somente a data que queria instituir. "Desta forma, todas as leis promulgadas a partir do dia 14 de novembro de 2023 seriam revogadas", informou a Casa.

O texto já havia passado pela CCJ e obteve parecer favorável do vereador Maurício Leite (PRD), no dia 24 de junho. O parlamentar afirma que a inclusão no calendário de Vitória não apresentava restrições, visto que não interferia nas atribuições político-administrativas do Executivo, “estando em harmonia com o princípio constitucional da separação dos poderes”.

“Desta forma, a proposição em exame está revestida dos critérios exigidos no tocante a Constitucionalidade e Legalidade, manifestando-se este relator pela admissibilidade do Projeto de Lei e continuidade de tramitação do documento”, manifestou Maurício Leite.

Iniciativa de vereador conservador

De autoria do conservador Davi Esmael (Republicanos), aliado de Pazolini, a iniciativa foi apresentada em novembro do ano passado. No texto que embasa a inclusão da data no calendário municipal, o parlamentar afirma que o objetivo é “fortalecer a necessidade de reflexão sobre o papel do homem em nossa sociedade”.

“A hombridade masculina além de carregar o conceito de alguém corajoso, viril, destemido e honrado, também comporta o significado de integridade e dignidade. A masculinidade necessita estar vinculada também à bondade, cuidado com o próximo e coerência entre suas crenças e atitudes”, manifestou Davi Esmael.

O projeto foi votado e aprovado no dia 15 de julho na Câmara. Após a aprovação, deveria ter sido enviado ao prefeito, como prevê a Lei Orgânica do Município.

"Art. 83 Concluída a votação de um projeto, a Câmara Municipal o enviará ao Prefeito Municipal que, aquiescendo, o sancionará. § 1º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Pre­feito Municipal importará sanção".

Aprovado pela maioria dos vereadores

Dos 10 vereadores presentes no plenário, seis foram favoráveis, dois contra e dois se abstiveram. Confira abaixo como cada parlamentar votou:

Aloísio Varejão (PSB): abstenção

André Brandino (Podemos): sim

André Moreira (Psol): não

Dalto Neves (Solidariedade): sim

Davi Esmael (Republicanos): sim

Duda Brasil (PRD): sim

Karla Coser (PT): não

Leonardo Monjardim (Novo): sim

Luiz Emanuel (Republicanos): sim

Luiz Paulo Amorim (PV): abstenção

Na mesma sessão, Anderson Goggi (PP), Chico Hosken (Podemos), Mauricio Leite (PRD) e Vinicius Simões (PSB) participaram da apreciação do projeto que cria a Comenda Luis Alves de Lima e Silva (Duque de Caxias), mas 30 minutos depois não estavam mais presentes no plenário para a votação do Dia Municipal do Homem.

Aloísio Varejão (PSB) e Luiz Paulo Amorim (PV) foram procurados pela reportagem para comentar as abstenções, mas não responderam até o fechamento deste texto. O espaço segue aberto, caso os parlamentares queiram se manifestar.

Contra a medida, a vereadora Karla Coser (PT), afirmou que a aprovação da lei é uma forma de menosprezar a luta das mulheres por igualdade e direitos. “Qual o objetivo de precisar de um Dia do Homem, se todo o sistema, inclusive político, é majoritariamente masculino, feito por homens e para homens? É uma disputa em reafirmar o que com relação ao Dia das Mulheres? Eu só posso entender que é uma forma de menosprezar a luta das mulheres por igualdade, por direitos e por viver sem violências”, declarou.

Lei semelhante aprovada em Vila Velha

Em Vila Velha, o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) sancionou a lei, aprovada pela Câmara de Vereadores, que também criou o Dia do Homem.

A medida foi publicada no Diário Oficial de Vila Velha no Dia Internacional da Mulher deste ano. O projeto é de autoria do vereador Devanir Ferreira (Republicanos), parlamentar tradicionalmente ligado à Igreja Universal do Reino de Deus.

