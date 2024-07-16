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Câmara de Vitória aprova criação do Dia Municipal do Homem

Foram seis votos favoráveis, dois contra e duas abstenções; medida será encaminhada para a sanção do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 jul 2024 às 11:42

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 11:42

Câmara de Vereadores de Vitória
Câmara de Vereadores de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A criação do Dia Municipal do Homem foi aprovada na Câmara de Vitória, na segunda-feira (15). A medida prevê que a data seja celebrada no dia 15 de julho e incluída no calendário oficial de eventos e datas comemorativas da Capital. O projeto foi encaminhado para o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que pode sancionar ou vetar a matéria.
Dos 10 vereadores presentes no plenário, seis foram favoráveis, dois contra e dois se abstiveram. Confira abaixo como cada parlamentar votou: 
  • Aloísio Varejão (PSB): abstenção
  • André Brandino (Podemos): sim
  • André Moreira (Psol): não
  • Dalto Neves (Solidariedade): sim
  • Davi Esmael (Republicanos): sim
  • Duda Brasil (PRD): sim
  • Karla Coser (PT): não
  • Leonardo Monjardim (Novo): sim
  • Luiz Emanuel (Republicanos): sim
  • Luiz Paulo Amorim (PV): abstenção 
Na mesma sessão, Anderson Goggi (PP), Chico Hosken (Podemos), Mauricio Leite (PRD) e Vinicius Simões (PSB) participaram da apreciação do projeto que cria a Comenda Luis Alves de Lima e Silva (Duque de Caxias), mas 30 minutos depois não estavam mais presentes no plenário para a votação do Dia Municipal do Homem. 
Aloísio Varejão (PSB) e Luiz Paulo Amorim (PV) foram procurados pela reportagem para comentar as abstenções, mas não responderam até o fechamento deste texto. O espaço segue aberto, caso os parlamentares queiram se manifestar. 
Contra a medida, a vereadora Karla Coser (PT), afirmou que a aprovação da lei é uma forma de menosprezar a luta das mulheres por igualdade e direitos. “Qual o objetivo de precisar de um Dia do Homem, se todo o sistema, inclusive político, é majoritariamente masculino, feito por homens e para homens? É uma disputa em reafirmar o que com relação ao Dia das Mulheres? Eu só posso entender que é uma forma de menosprezar a luta das mulheres por igualdade, por direitos e por viver sem violências”, declarou. 
De autoria do conservador Davi Esmael (Republicanos), a iniciativa foi apresentada em novembro do ano passado. No texto que embasa a inclusão da data no calendário municipal, o parlamentar afirma que o objetivo é “fortalecer a necessidade de reflexão sobre o papel do homem em nossa sociedade”. 
“A hombridade masculina além de carregar o conceito de alguém corajoso, viril, destemido e honrado, também comporta o significado de integridade e dignidade. A masculinidade necessita estar vinculada também à bondade, cuidado com o próximo e coerência entre suas crenças e atitudes”, manifestou Davi Esmael.

Lei semelhante aprovada em Vila Velha 

Em Vila Velha, o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) sancionou a lei, aprovada pela Câmara de Vereadores, que também criou o Dia do Homem.
A medida foi publicada no Diário Oficial de Vila Velha no Dia Internacional da Mulher deste ano. O projeto é de autoria do vereador Devanir Ferreira (Republicanos), parlamentar tradicionalmente ligado à Igreja Universal do Reino de Deus.

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