Eleições 2024

PT oficializa busca pelo comando de Guarapari em clima de disputa interna

Parte dos membros da legenda não apoia candidatura chancelada pela Federação Brasil da Esperança; Oylas Pereira é ex-vereador e compõe chapa com a professora Gilceia Gonçalves

2 min de leitura min de leitura

Filiados ao PT Guarapari em reunião da legenda. (Reprodução)

Julia Camim Jornalista / [email protected]

O Partido dos Trabalhadores de Guarapari confirmou sua participação nas Eleições 2024 em convenção realizada neste domingo (4). Buscam assumir o Executivo Municipal o ex-vereador Oylas Pereira, cabeça da chapa, e a professora Gilceia Gonçalves, como vice. Durante o encontro também foram oficializados os 14 candidatos a vereadores da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) no município.

A ausência do presidente municipal do PT, Luiz Henrique Honorato, chamou a atenção. Ele disse à reportagem de A Gazeta que critérios internos do partido não foram respeitados para o lançamento da candidatura e justificou a falta “em respeito aos militantes do PT e às regras da Direção Nacional do partido”.

Questionado, o candidato a prefeito disse que a convocação do encontro foi feita pelo PCdoB e, sendo assim, segue as regras da federação, e não do partido individualmente. Quando federados, os partidos unidos atuam como um só, inclusive para lançar candidatos às eleições.

A situação expõe o momento delicado vivido pela legenda no município, que atualmente tem dois grupos internos. Um deles, é favorável à candidatura de Oylas, enquanto o outro rechaça a ideia.

A disputa pela prefeitura da Cidade Saúde também conta com o nome do ex-secretário de Obras Emanuel Vieira (União), escolhido pelo próprio prefeito, Edson Magalhães (PSDB), para sucedê-lo; o deputado estadual Danilo Bahiense, que representa o PL na corrida; Rodrigo Borges, do Republicanos; José Amaral, lançado pela Federação PSOL/REDE; e Artur Pereira, aposta do PRTB.

Além destes, busca o comando da cidade o deputado estadual Zé Preto (PP) que, ao formar aliança com outras cinco legendas - Podemos, PSD, PRD, DC e PSB - aglutinou em sua chapa o ex-pré-candidato a prefeito Gedson Merizio (Podemos), que agora concorrerá ao cargo de vice. A articulação ainda resultou na desistência do socialista Ted Conti, que abriu mão da disputa para apoiar o parlamentar.

Também saiu da briga - sem declarar apoio a outro candidato - o presidente da Câmara Municipal Wendel Lima (MDB), que vai tentar assumir novamente o cargo de vereador.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta