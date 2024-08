Federação realiza convenção em São Mateus, mas articulações continuam

Clebinho Bazoni é aposta de PSDB/Cidadania para disputar a prefeitura; grupo de partidos aliados aguarda decisão da Justiça que pode tornar ex-prefeito elegível para as eleições municipais

Nome escolhido para representar a Federação PSDB e Cidadania na disputa pela Prefeitura de São Mateus , Clebinho Bazoni foi confirmado na manhã deste domingo (4), durante convenção partidária. Apesar de ser oficialmente candidato, o empresário pode não aparecer nas urnas em outubro, visto que seu partido faz parte de um grupo aliado que apoia outra candidatura na corrida eleitoral e prioriza, de acordo com ele, "os interesses para o benefício coletivo no município".

No sábado (3), o MDB realizou convenção, mas não registrou, na Justiça Eleitoral, o nome de Boroto , que afirmou ser necessário aguardar o julgamento do processo. A decisão deve sair nesta segunda-feira (5).

De acordo com Bazoni, caso Boroto seja absolvido e possa concorrer, os partidos devem reorganizar as candidaturas para apoiá-lo e ainda negociar a vaga de vice. Do contrário, ele segue na briga pelo Executivo municipal e, então, pode ou definir o nome do seu candidato a vice-prefeito ou compor outra chapa.