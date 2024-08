MDB aguarda Justiça liberar ex-prefeito para disputa em São Mateus

Partido realizou convenção neste sábado (3), mas espera decisão de recurso em favor de Amadeu Boroto que sairá na próxima segunda-feira (5); na ocasião, foram lançadas candidaturas de vereadores

O MDB de São Mateus realizou convenção neste sábado (3), mas não registrou o nome do ex-prefeito Amadeu Boroto para as Eleições 2024. Escolhido pelo partido para disputar o comando do município, Boroto aguarda um julgamento para que, caso seja considerado elegível, possa concorrer no pleito de outubro.