Ramalho (33%), Babá (29%) e Trancho (18%) têm maior rejeição na corrida eleitoral em Vila Velha, mostra Ipec

A pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta
, avaliou a opinião da população de Vila Velha para saber o potencial de voto e rejeição dos seis candidatos a prefeito do município nas Eleições 2024
. Conforme o levantamento, o nome mais rejeitado entre os eleitores entrevistados foi do candidato Coronel Ramalho (PL), com 33% dos munícipes ouvidos no apontamento dizendo que não votariam no ex-secretário de Estado da Segurança Pública de jeito nenhum.
O candidato do PT na cidade canela-verde, João Batista Babá, é o segundo nos índices de rejeição apontados na pesquisa: 29% dos entrevistados disseram que não votariam nele no pleito deste ano. Ramalho e Babá empatam tecnicamente no cenário de rejeição, tendo em vista a margem de erro, que é 4 pontos percentuais para mais ou para menos.
O questionamento foi feito de maneira individual e os entrevistados puderam citar mais de um candidato. Portanto, os resultados somam mais de 100%.
O candidato do Psol, Professor Nícolas Trancho, completa a lista dos três candidatos com maiores índices de rejeição entre os eleitores de Vila Velha, com 18% dos entrevistados respondendo que não o escolheriam para prefeito da cidade em hipótese alguma.
Na sequência vêm os candidatos Maurício Gorza (PSDB), com 14%, Gabriel Ruy (Mobiliza), com 10%, e Arnaldinho Borgo (Podemos), com 6%. Os três candidatos empatam no índice de rejeição, quando considerada a margem de erro.
Os que não souberam ou não quiseram responder em quem jamais votariam em Vila Velha totalizaram 29%. Já os que disseram que poderiam votar em qualquer um dos nomes apresentados na entrevista somaram 3%.