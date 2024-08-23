Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Política
  • Ramalho (33%), Babá (29%) e Trancho (18%) têm maior rejeição na corrida eleitoral em Vila Velha, mostra Ipec
Eleições 2024

Ramalho (33%), Babá (29%) e Trancho (18%) têm maior rejeição na corrida eleitoral em Vila Velha, mostra Ipec

Quando perguntados em quem não votariam de jeito nenhum para prefeito, maioria dos eleitores canelas-verdes citou os candidatos do PL, PT e Psol
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

23 ago 2024 às 19:03

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 19:03

Candiddatos mais rejeitados em Vila Velha
Coronel Ramalho (PL), Babá (PT) e Nícolas Trancho (Psol) são os candidatos com maior rejeição em Vila Velha Crédito: Reprodução
A pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta, avaliou a opinião da população de Vila Velha para saber o potencial de voto e rejeição dos seis candidatos a prefeito do município nas Eleições 2024. Conforme o levantamento, o nome mais rejeitado entre os eleitores entrevistados foi do candidato Coronel Ramalho (PL), com 33% dos munícipes ouvidos no apontamento dizendo que não votariam no ex-secretário de Estado da Segurança Pública de jeito nenhum.
O candidato do PT na cidade canela-verde, João Batista Babá, é o segundo nos índices de rejeição apontados na pesquisa: 29% dos entrevistados disseram que não votariam nele no pleito deste ano. Ramalho e Babá empatam tecnicamente no cenário de rejeição, tendo em vista a margem de erro, que é 4 pontos percentuais para mais ou para menos.
O questionamento foi feito de maneira individual e os entrevistados puderam citar mais de um candidato. Portanto, os resultados somam mais de 100%.
O candidato do Psol,  Professor Nícolas Trancho, completa a lista dos três candidatos com maiores índices de rejeição entre os eleitores de Vila Velha, com 18% dos entrevistados respondendo que não o escolheriam para prefeito da cidade em hipótese alguma.
Ramalho (33%), Babá (29%) e Trancho (18%) têm maior rejeição na corrida eleitoral em Vila Velha, mostra Ipec
Na sequência vêm os candidatos Maurício Gorza (PSDB), com 14%, Gabriel Ruy (Mobiliza), com 10%, e Arnaldinho Borgo (Podemos), com 6%. Os três candidatos empatam no índice de rejeição, quando considerada a margem de erro.
Os que não souberam ou não quiseram responder em quem jamais votariam em Vila Velha totalizaram 29%. Já os que disseram que poderiam votar em qualquer um dos nomes apresentados na entrevista somaram 3%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06736/2024.

LEIA MAIS SOBRE SOBRE AS ELEIÇÕES 2024

A Gazeta e CBN fazem entrevistas e debates com candidatos da Grande Vitória; veja datas

Pesquisa eleitoral: como é feita e como ler os resultados

Candidaturas com identidade religiosa crescem 225% em 24 anos

Como saber se uma pesquisa eleitoral é verdadeira

Eleições 2024: saiba como é escolhido o número de urna dos candidatos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Vila Velha Política Pesquisa Rede Gazeta/ipec Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lady Gaga e Doechii lançam Runaway, música de "O Diabo Veste Prada 2"
Imagem de destaque
Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka', que integra o próximo álbum da brasileira
Imagem de destaque
Os EUA atingiram seus objetivos na guerra com o Irã?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados