A Gazeta e CBN fazem entrevistas e debates com candidatos da Grande Vitória; veja datas

Debates e entrevistas organizados por A Gazeta e CBN Vitória reunirão candidatos a prefeito da Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Os eleitores no Espírito Santo terão a oportunidade de conhecer melhor quem está na disputa para o cargo de prefeito das cidades da Grande Vitória. A partir da próxima segunda-feira, dia 26, A Gazeta e CBN vão realizar sabatinas, que é uma série de entrevistas, e debates com os candidatos.

Durante os quadros, os candidatos poderão expor suas propostas e esclarecer dúvidas do eleitorado.. “É uma oportunidade para o eleitor conhecer mais detalhadamente as propostas dos seus candidatos, contando com esse apoio do nosso jornalismo para traduzir essas iniciativas e também contextualizar a situação do município”, afirma o editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória, Geraldo Nascimento.

Sabatinas

As entrevistas terão início sempre às 10h, serão conduzidas pela jornalista e âncora Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.

Cada entrevista terá duração de 40 minutos e será transmitida ao vivo pela rádio, no site A Gazeta e nas redes sociais.

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Para participar da sabatina, o candidato deve alcançar, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec, que será divulgada antes das entrevistas. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançaram a pontuação mínima.

A sequência da sabatina seguirá a ordem de colocação dos candidatos na pesquisa, começando sempre por quem aparece em primeiro lugar na consulta com os eleitores.

Os candidatos que não alcançarem a pontuação mínima, mas registrarem pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única reportagem de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após a sabatina.

Confira a ordem das entrevistas em cada município

Vila Velha: a partir do dia 26/08

Vitória: a partir do dia 02/09



Serra: a partir do dia 09/09



Cariacica: a partir do dia 16/09



Debates

Além das sabatinas, A Gazeta e CBN Vitória também vão realizar debates com os candidatos a prefeito da Grande Vitória. Eles serão transmitidos ao vivo no site, na rádio e nas redes sociais.

Os debates começam a partir do dia 20 de setembro, com os candidatos da Capital. Depois é a vez dos concorrentes de Vila Velha, no dia 23. Na sequência, será realizado debate entre os candidatos de Cariacica, no dia 24 e, para fechar, no dia 25, os candidatos à Prefeitura da Serra debatem as propostas para o município.

O editor-chefe de A Gazeta ressalta a importância da diversidade de ferramentas para transmitir informações sobre as eleições municipais. “Pelo nosso site, frequência do rádio e redes sociais, conseguimos informar de maneira rápida e acessível, ajudando o eleitor a votar de forma consciente", destaca Geraldo Nascimento.

TV Gazeta também tem programação

Entre os dias 2 e 27 de setembro, a TV Gazeta também vai fazer uma série de entrevistas com os principais candidatos às prefeituras dos quatro maiores colégios eleitorais do Espírito Santo: Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra. A conversa com cada candidato da Grande Vitória será transmitida ao vivo também pelo Globoplay e g1 Espírito Santo.

Os candidatos da Serra, de Cariacica e Vila Velha serão entrevistados pelos apresentadores Fabíola de Paula e Mário Bonella no estúdio do Bom Dia ES, entre 8h e 8h30.

Já os candidatos de Vitória serão entrevistados pela apresentadora Rafaela Marquezini no estúdio do Gazeta Meio Dia. As íntegras de todas as entrevistas ficarão disponíveis no Globoplay e no g1.

Ordem das entrevistas

Entre os dias 2 e 6 de setembro: candidatos à Prefeitura de Vila Velha;

Entre os dias 9 e 13 de setembro: candidatos à Prefeitura de Cariacica;

Entre os dias 16 a 20 de setembro: candidatos à Prefeitura de Serra;

Entre os dias 23 a 27 de setembro: candidatos à Prefeitura de Vitória.

A TV Gazeta definiu uma série de regras para a realização das entrevistas a fim de garantir equidade entre os candidatos. Essas foram apresentadas as campanhas de todos os candidatos.

Uma das normas é que as entrevistas serão realizadas presencialmente e que participarão os candidatos que alcançarem, no mínimo 5%, na última pesquisa Quaest ou Ipec, divulgada pela Rede Gazeta na semana que antecede à série. Não serão consideradas as margens de erro ou os décimos.

As regras também definem como serão as escolhas dos candidatos entrevistados e proíbe o uso de celulares, tablets, entre outros aparelhos durante o programa.