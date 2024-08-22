Campanha na Grande Vitória é marcada por visitas a feiras e caminhadas por bairros

Os candidatos vão às ruas com apoiadores para pedir votos e ouvir demandas da população Crédito: Freepik

Vila Velha, Serra e Desde a última sexta-feira, dia 16, os candidatos nas Eleições 2024 estão liberados para fazer campanha e pedir votos. Em Vitória Cariacica — maiores colégios eleitorais da Grande Vitória — muitos concorrentes marcaram presença nas ruas, em caminhadas pelos bairros e visitas a feiras e ao comércio de seus municípios. Encontros para bate-papo com lideranças e a comunidade também fizeram parte da estratégia da primeira semana dos que estão pleiteando o comando do Executivo municipal.

Vitória

Na Capital, o deputado estadual Assumção (PL) dedicou os primeiros dias ao planejamento de campanha e ao atendimento da chapa do partido. A partir desta quinta (22), recebe apoiadores para adesivaço dos veículos.

A deputada estadual Camila Valadão , candidata a prefeita pelo Psol, aproveitou desde o primeiro minuto de campanha para ir às ruas. O trabalho começou à 00h01min do dia 16, reunindo-se com apoiadores na Rua da Lama, em Jardim da Penha, ao lado do vice, Macaciel Breda (Rede), para apresentar projetos para a cidade. Ao longo da semana, visitou feiras livres, assinou uma carta-compromisso com o movimento negro, gravou uma websérie sobre sua trajetória, reuniu-se com mais apoiadores e participou de eventos para prestigiar a cultura capixaba.

O empresário Du, que vai concorrer pelo Avante em Vitória, teve encontro nas comunidades e visitou os bairros Da Penha, Jesus de Nazareth, Ilha de Santa Maria, Joana D'Arc, Itararé, Santo Antônio e Praia do Canto para ouvir as demandas dos moradores. Também se reuniu com lideranças comunitárias e empresariais.

Candidato pelo PT, o deputado estadual licenciado e ex-prefeito João Coser participou de agendas diversas. Os dias sempre começam com caminhadas nas feiras livres. Nesta semana, ele esteve em Santa Martha, Gurigica e na Praia do Canto, onde também visitou o comércio local. Encontros com comerciantes ainda foram realizados na Vila Rubim e em Santo Antônio. Reuniu-se com jovens lideranças, representantes sindicais e tem circulado à noite por regiões de bares e restaurantes. As atividades têm sido acompanhadas pela vice-prefeita da chapa, Priscila Manso (PV), candidatos a vereador e apoiadores, sempre ouvindo sugestões e apresentando propostas.

Na disputa pela reeleição, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) visitou, de domingo (18) até esta quinta (22), oito feiras livres de Vitória ao lado de Cris Samorini (PP), vice na chapa majoritária. Nessas caminhadas por Gurigica, Maruípe, Bairro República, Jardim da Penha, Itararé, Inhanguetá, Praia do Canto e Joana D'arc aproveitou para ouvir moradores da região e suas demandas. Também gravou programas de TV e cumpriu agendas institucionais, como visitas a unidades de saúde e escolas.

Na primeira semana de campanha, o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) visitou comunidades, especialmente as que foram beneficiadas pelo Projeto Terra — programa de redução das desigualdades e urbanização realizado em seu mandato. Também esteve em evento em Joana D'Arc, durante o qual o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) declarou apoio ao tucano. Ainda se reuniu com lideranças da Associação de Moradores de Santa Lúcia, foi ao píer de pescadores, na Praia do Suá, e dedicou tempo para gravações de programas eleitorais.

Vila Velha

O prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), que vai tentar a reeleição, tem realizado agendas de campanha antes das 8h e depois das 18h, durante a semana, para não interferir nas atividades da prefeitura, embora, eventualmente, possa haver ajustes. Nesta primeira semana, priorizou contatos com os eleitores e lideranças e participou de encontros promovidos por candidatos a vereador. O candidato vai intensificar as ações nos finais de semana.

Coronel Ramalho (PL) e a vice, Enfermeira Laryssa (PL), estão caminhando juntos nas agendas de campanha. Nesta semana, estiveram na Grande Terra Vermelha, onde ouviram as demandas de mulheres da região. Também viajaram a Brasília para se encontrar com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, numa demonstração de apoio à candidatura do partido em Vila Velha.

Gabriel Ruy, candidato à Prefeitura de Vila Velha pelo Mobiliza, iniciou a campanha realizando encontros em bairros da região em que mora, passando por Ponta da Fruta, Barramares e Interlagos. Também dedicou-se a atividades relacionadas à contabilidade da candidatura.

Na primeira semana, o dentista e ex-vereador João Batista Babá (PT) participou de encontros com moradores, visitou eleitores e pequenos empresários de Vila Velha. As caminhadas têm sido realizadas com dirigentes do PV - que compõe a Federação Brasil da Esperança com o PT e o PCdoB - com a chapa de vereadores e a deputada estadual petista Iriny Lopes. Babá também realizou gravações para programas de rádio e TV.

Mauricio Gorza, candidato pelo PSDB, concentrou esforços na estruturação da equipe das áreas de marketing, jurídico e contabilidade e de atendimento às demandas da chapa de vereadores. A partir desta quinta-feira, começou a ir para as ruas, com visitas a comércio e encontro com lideranças.

O Professor Nícolas Trancho (Psol) começou as atividades de campanha no sábado (17), durante o Festival Movimento Cidade, na Prainha, e ao longo da semana visitou feiras e comerciantes em Vila Nova, Araçás e Barramares.

Cariacica

No município de Cariacica, a professora Célia Tavares (PT) começou a campanha em feiras livres, acompanhada pelo vice na chapa, Hudson Vassoler (Psol), por candidatos a vereador e pelo deputado federal e ex-prefeito Helder Salomão (PT). Durante a semana, também participou de encontro da Pastoral Operária, da Igreja Católica, e visitou um terreiro, momento em que destacou a importância do respeito às religiões de matriz africana. Esteve em encontro com lideranças do movimento negro e tem caminhado por bairros para ouvir as demandas dos moradores.

Na disputa pela reeleição, Euclério Sampaio (MDB) abriu a campanha com a inauguração do comitê central, durante a qual recebeu representantes de todos os partidos que apoiam a candidatura do emedebista. Também caminhou por feiras livres e foi a lançamento de candidaturas de vereadores — uma média de três por noite. A vice na chapa majoritária, Shymenne de Castro (PSB), tem acompanhado o prefeito, com foco nos diálogos com mulheres e jovens. Parte da agenda também tem sido dedicada ao projeto "Euclério com Elas", evento em que ele conversa com o público feminino para discutir suas demandas.

Concorrendo pelo PL à Prefeitura de Cariacica, o pastor Ivan Bastos reuniu-se com apoiadores em Jardim Botânico e teve encontros com candidatos a vereadores. Nesta semana, também viajou a Brasília para discutir assuntos relacionados ao PL Mulher.

Serra

Na primeira semana de campanha de Antonio Bungestab (PRTB) à Prefeitura da Serra, as atividades se concentraram em conversas com lideranças políticas e empresariais. Por videochamada, também fez uma reunião com a cofundadora do partido, Aldinea Fidelix, para traçar planos estratégicos para o município.

O ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) começou a campanha fazendo caminhadas por bairros da Serra e conversando com comerciantes e moradores da região central de Laranjeiras, Grande Carapina, Divinópolis, Vista da Serra, Taquara I e II, bairros da Grande Jacaraípe, Mestre Álvaro e Vila Nova de Colares.

Os primeiros dias de campanha de Igor Elson (PL) também foram de caminhadas pela cidade, visitando bairros e feiras livres para conversar com o eleitor do município e discutir ideias da direita, segundo ele, com aqueles que se identificam com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) começou a campanha promovendo um adesivaço em veículos de apoiadores e fez caminhadas por diversos bairros, tais como Planalto Serrano, Feu Rosa, Serra-Sede, José de Anchieta, Palmeiras, Taquara, Serra Dourada, Vila Nova de Colares, Chácara Parreiral, Porto Canoa, Nova Carapina e Bicanga para ouvir as demandas dos moradores e apresentar suas propostas para o município.

Candidato do PT à Prefeitura da Serra, o Professor Roberto Carlos dedicou a primeira semana para organização da campanha e caminhadas, durante as quais ouviu demandas dos moradores e apresentou propostas.

Nome indicado pelo prefeito Sergio Vidigal (PDT) à sucessão, Weverson Meireles, do mesmo partido, começou a campanha visitando a sede da Convenção das Assembleias de Deus no Espírito Santo e Outros (Cadeeso), entidade que manifestou apoio à sua candidatura. Também teve encontro com a Associação dos Empresários da Serra, com enfermeiros e fiscais da prefeitura. Além disso, fez caminhadas por diversos bairros do município, ouvindo moradores e comerciantes.