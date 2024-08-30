Papo de Eleições discute pesquisas de intenção de voto em Vitória, Cariacica e Vila Velha

Após a divulgação das primeiras pesquisas eleitorais da Grande Vitória, com as indicações iniciais sobre o que o eleitor pensa a respeito do pleito municipal, dos candidatos e das atuais gestões, A Gazeta lança o sétimo episódio do videocast Papo de Eleições, um giro de notícias com as principais movimentações políticas no Espírito Santo.
Esta edição detalha os principais pontos das pesquisas eleitorais Ipec feitas a pedido da Rede Gazeta em Vila Velha e Cariacica, divulgadas respectivamente na sexta-feira (23) e na segunda (26); e a pesquisa Quaest encomendada pela TV Gazeta sobre o cenário em Vitória, divulgada na quarta (28).
O episódio também aborda os principais pontos das sabatinas A Gazeta e CBN com os dois candidatos à Prefeitura de Vila Velha que superaram 5% de intenções de voto na pesquisa Ipec: Arnaldinho Borgo (Podemos) e Coronel Ramalho (PL).
Com apresentação de Nadedja Calado e Vinícius Zagoto, jornalistas do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta, neste sétimo episódio, com a participação da colunista de Política Letícia Gonçalves. O programa, que vai acontecer durante todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta, e também em áudio nos principais tocadores de podcast.
A ideia é que cada edição traga um breve giro de notícias, deixando o leitor, ouvinte e espectador mais bem informado sobre as movimentações do mundo político no Espírito Santo. No bate-papo, entram os bastidores das campanhas com os destaques da semana e o que vem por aí na corrida eleitoral. Assista abaixo: