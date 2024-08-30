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Eleições 2024

Memórias de antigas gestões e narrativa de perseguição na propaganda eleitoral de Vitória na TV

Primeiro dia de transmissão da propaganda eleitoral gratuita contou com programas dos seis candidatos a Prefeito da Capital
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

30 ago 2024 às 16:18

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 16:18

Da esquerda para direita: Assumção (PL), Camila Valadão (Psol), Du (Avante), João Coser (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB)
Da esquerda para direita: Assumção (PL), Camila Valadão (Psol), Du (Avante), João Coser (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB) Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
Nesta sexta-feira (30) às 13h foi transmitida, pela primeira vez, a propaganda eleitoral gratuita na televisão em Vitória. Os seis candidatos a prefeito da Capital apresentaram suas propostas no tempo disponível, conforme as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A ordem dos programas foi definida por sorteio e, até o dia 3 de outubro, é rearranjada diariamente: o primeiro passa a ser o último, o segundo se torna o primeiro e assim por diante.
Na estreia do horário eleitoral, o candidato do PSDB, Luiz Paulo Vellozo Lucas, foi o primeiro a apresentar suas ideias. O tucano foi seguido por Du (Avante), Camila Valadão (Psol), Lorenzo Pazolini (Republicanos), João Coser (PT) e, por fim, Assumção (PL).

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Luiz Paulo Vellozo Lucas

O ex-prefeito que comandou o município de 1997 a 2004, ressalta, em sua propaganda de 2 minutos e 35 segundos, os feitos de sua gestão. O Projeto Terra - ação de enfrentamento à pobreza urbana -, melhorias na mobilidade, a criação de dois pronto-atendimentos e do Vitória Online - oferta de serviços da prefeitura de forma digital - foram alguns dos destaques do candidato.
Luiz Paulo Vellozo Lucas é candidato à Prefeitura de Vitória.
Luiz Paulo Vellozo Lucas é candidato à Prefeitura de Vitória. Crédito: Reprodução
O tucano também relembra a criação da Guarda Municipal e índices positivos alcançados durante seu mandato, citando o Prêmio UNICEF de melhor capital do Brasil para crianças de até seis anos, recebido em 2001, e a inauguração de áreas verdes na cidade.
Ao resgatar tais memórias, Luiz Paulo afirma que transformou o município porque acreditou que era possível “viver em uma Vitória do futuro no presente” e que ele é capaz de repetir a boa administração para construir a cidade “de quem acredita”.

Du

Disputando as eleições municipais pelo Avante, o empresário Eduardo Spadetto Ramlow propôs, em 25 segundos, algo “inédito”. A ideia apresentada por ele, ao lado do candidato a vice Coronel Wagner (PRTB), é que Vitória pode ter dois prefeitos.
Du é candidato a prefeito de Vitória.
Du é candidato a prefeito de Vitória. Crédito: Reprodução
Os candidatos prometem que, ao serem eleitos, ambos atuarão como prefeitos. A experiência do Coronel do Corpo de Bombeiros aliada ao empreendedorismo de Du vão, segundo o candidato a vice, transformar a cidade.
A função do vice estabelecida por Lei, entretanto, é substituir o prefeito em caso de viagens, renúncia, morte, cassação ou impeachment. O reserva também pode ajudar na construção de um relacionamento saudável do Executivo com o Legislativo.

Camila Valadão

A psolista, que também tem 25 segundos à disposição, disse que será preciso, em mais um espaço, superar a desigualdade. Citando a diferença entre os tempos de TV que os candidatos têm, a concorrente criticou os acordos firmados entre diferentes partidos para aumentar os benefícios da campanha eleitoral.
Camila Valadão é candidata a prefeita de Vitória.
Camila Valadão é candidata a prefeita de Vitória. Crédito: Reprodução
Superação, no entanto, faz, de acordo com a candidata, parte de sua história. Por isso, Camila utilizou o programa para convidar os eleitores a conhecerem suas propostas e ideias via redes sociais.

Lorenzo Pazolini

O atual prefeito e candidato à reeleição iniciou sua propaganda relembrando o início de seu mandato em meio à pandemia de coronavírus. Segundo Pazolini, sua gestão foi capaz de tomar decisões difíceis, cortar gastos e motivar as equipes municipais para cuidar das pessoas.
Lorenzo Pazolini é candidato à reeleição em Vitória.
Lorenzo Pazolini é candidato à reeleição em Vitória. Crédito: Reprodução
Afirmando que a Capital se tornou referência em vacinação e saúde, o vídeo também aponta outras áreas de destaque: educação, segurança, transparência e qualidade de vida.
Ao longo de 2 minutos e 37 segundos, diversas ações da Prefeitura foram citadas para indicar que a administração está focada em progresso. De acordo com o candidato, sob seu comando Vitória pode continuar seguindo o caminho rumo à paz e união.

João Coser

O programa de 1 minuto e 57 segundos do petista se inicia com imagens de 2004, quando foi eleito prefeito de Vitória. Na propaganda de 20 anos atrás, Coser destacava a desigualdade entre os bairros de um lado do Morro de Santa Lúcia e do outro que, segundo ele, foram reduzidas durante sua gestão.
Memórias de antigas gestões e narrativa de perseguição na propaganda eleitoral de Vitória na TV
João Coser é candidato a prefeito de Vitória.
João Coser é candidato a prefeito de Vitória. Crédito: Reprodução
Para o candidato, agora as desigualdades voltaram e a cidade está dividida novamente. Neste contexto, Coser é apontado como um concorrente preocupado com a construção de uma cidade forte e justa, capaz de incluir e acolher as pessoas. De acordo com ele, Vitória merece serviços públicos cinco estrelas.

Assumção

O candidato do PL, que dispõe de 1 minuto e 58 segundos, convidou o eleitor que não se conforma com “mais do mesmo” para transformar a cidade. Agradecendo a Deus, Assumção diz que é resiliente para enfrentar os desafios, defender as famílias e, com a população, trabalhar para “recuperar a alegria de viver”.
Assumção é candidato a prefeito de Vitória.
Assumção é candidato a prefeito de Vitória. Crédito: Reprodução
O principal destaque do programa é o resgate de grandes nomes da legenda, como o do ex-presidente Jair Bolsonaro, e de momentos vividos por integrantes do partido. O próprio candidato, que utiliza tornozeleira eletrônica, é apresentado como vítima de injustiça. Assumção é acusado de participação em atos antidemocráticos e ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
No vídeo, o postulante à prefeitura é apontado como uma pessoa que se colocou contra “os poderosos na batalha contra a censura”. Utilizando ideais bolsonaristas, o Poder Judiciário é criticado, assim como a esquerda política e outros adversários.
O nome de Assumção aparece, então, como uma alternativa que representa, de fato, a direita na cidade. Ao som de tiros e à frente de imagens de crimes, o candidato finaliza o programa e divulga suas redes sociais.

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