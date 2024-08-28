Coser (42%), Luiz Paulo (35%) e Assumção (30%) são os mais rejeitados na corrida eleitoral em Vitória, aponta Quaest

João Coser
(PT) é o candidato à Prefeitura de Vitória
com o maior índice de rejeição na primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (28), com 42%. Na sequência do levantamento, realizado a pedido da TV Gazeta
, estão Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), com 35%, e Assumção (PL), com 30%. Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, Luiz Paulo e Assumção estão tecnicamente empatados.
Camila Valadão, que aparece com 25% de rejeição, também registra empate técnico com Assumção e com Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 21% dos entrevistados respondendo que não votariam no atual prefeito de Vitória.
A pesquisa Quaest também mediu o potencial de voto e conhecimento do eleitorado sobre os candidatos. Nesta primeira rodada, 69% responderam que conhecem Lorenzo Pazolini e votariam nele, o que torna o prefeito o candidato com maior potencial de voto desta rodada. Apenas 6% disseram não conhecer o chefe do Executivo e 4% não souberam ou não responderam.
Já o candidato do PT soma o segundo maior potencial de voto, que é o índice dos entrevistados que dizem conhecer o candidato e consideram votar nele, com 41%. Outros 9% afirmam que não conhecem João Coser e 8% não sabem ou não responderam.
Outro ex-prefeito, Luiz Paulo Vellozo Lucas
(PSDB) alcança 31% de potencial de voto, enquanto 27% dizem não conhecê-lo e 7% não sabem ou não responderam.
Na sequência, aparece Camila Valadão (Psol), com 21% de potencial de voto e 50% de desconhecimento, enquanto 4% não sabem ou não responderam. Já candidato do PL, Assumção
, tem 20% de potencial de voto. Outros 44% afirmam que não o conhecem e 6% não sabem ou não responderam.
O candidato Du
(Avante) foi o menos rejeitado, com 13%, e também o mais desconhecido, por 77% dos entrevistados. O potencial de voto foi de 6%, enquanto 4% não sabem ou não responderam.
Os entrevistados puderam citar mais de um candidato e, portanto, os resultados somam mais de 100%.