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Eleições 2024

Coser (42%), Luiz Paulo (35%) e Assumção (30%) são os mais rejeitados na corrida eleitoral em Vitória, aponta Quaest

Du (77%), Camila Valadão (50%) e Assumção (44%) são os menos conhecidos pelos eleitores, segundo a pesquisa divulgada nesta quarta-feira (28)
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

28 ago 2024 às 19:27

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 19:27

Coser, Luiz Paulo e Assumção são líderes em rejeição segundo a pesquisa Quaest
João Coser, Luiz Paulo e Assumção registram os maiores índices de rejeição, segundo a pesquisa Quaest Crédito: Divulgação/Arte A Gazeta
João Coser (PT) é o candidato à Prefeitura de Vitória com o maior índice de rejeição na primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (28), com 42%. Na sequência do levantamento, realizado a pedido da TV Gazeta, estão Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), com 35%, e Assumção (PL), com 30%. Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, Luiz Paulo e Assumção estão tecnicamente empatados.
Camila Valadão, que aparece com 25% de rejeição, também registra empate técnico com Assumção e com Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 21% dos entrevistados respondendo que não votariam no atual prefeito de Vitória. 
A pesquisa Quaest também mediu o potencial de voto e conhecimento do eleitorado sobre os candidatos. Nesta primeira rodada, 69% responderam que conhecem Lorenzo Pazolini e votariam nele, o que torna o prefeito o candidato com maior potencial de voto desta rodada. Apenas 6% disseram não conhecer o chefe do Executivo e 4% não souberam ou não responderam. 
Já o candidato do PT soma o segundo maior potencial de voto, que é o índice dos entrevistados que dizem conhecer o candidato e consideram votar nele, com 41%. Outros 9% afirmam que não conhecem João Coser e 8% não sabem ou não responderam.
Outro ex-prefeito, Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) alcança 31% de potencial de voto, enquanto 27% dizem não conhecê-lo e 7% não sabem ou não responderam.
Na sequência, aparece Camila Valadão (Psol), com 21% de potencial de voto e 50% de desconhecimento, enquanto 4% não sabem ou não responderam. Já candidato do PL, Assumção, tem 20% de potencial de voto. Outros 44% afirmam que não o conhecem e 6% não sabem ou não responderam.
O candidato Du (Avante) foi o menos rejeitado, com 13%, e também o mais desconhecido, por 77% dos entrevistados. O potencial de voto foi de 6%, enquanto 4% não sabem ou não responderam.
Os entrevistados puderam citar mais de um candidato e, portanto, os resultados somam mais de 100%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.

Coser (42%), Luiz Paulo (35%) e Assumção (30%) são os mais rejeitados na corrida eleitoral em Vitória, aponta Quaest

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