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Eleições 2024

Quaest: Pazolini é o preferido de 72% do eleitorado de Vitória que se diz bolsonarista; Assumção, de 6%

Pesquisa aponta que, entre os que apoiam Jair Bolsonaro, a maioria tem intenção de votar no atual prefeito, embora partido do ex-presidente tenha candidatura própria na Capital
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

28 ago 2024 às 19:58

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 19:58

Pazolini e Assumção disputam preferência entre eleitores bolsonaristas
Pazolini e Assumção disputam preferência entre eleitores bolsonaristas Crédito: Divulgação/Arte: A Gazeta
O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) é o preferido dos eleitores que se consideram bolsonaristas para continuar no comando da Prefeitura de Vitória, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (28).  Entre os que manifestam apoio a Jair Bolsonaro (PL), 72% têm intenção de votar em Pazolini, ante 6% que pretendem apoiar Assumção (PL), nome que, naturalmente, é associado ao ex-presidente por integrar o mesmo partido dele, mostra o levantamento sobre a corrida eleitoral em Vitória,  realizado a pedido da TV Gazeta.
O percentual de intenções para Assumção entre bolsonaristas está apenas dois pontos percentuais acima do atribuído ao candidato do PT, João Coser (4%), e é menor do que o indicado para Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), que registra apoio de 11% dos que dizem votar em Jair Bolsonaro. 
Já entre os que se apresentam como lulistas ou petistas, 45% têm intenção de votar em Coser, enquanto 30% declaram que pretendem manter Pazolini na prefeitura. Ainda nesse mesmo posicionamento político, 10% manifestam-se a favor de Luiz Paulo e 5%, de Camila Valadão (Psol), de acordo com a pesquisa.
A situação se inverte favoravelmente ao prefeito entre eleitores do espectro político de esquerda, mas que não se dizem necessariamente apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesse grupo, 36% pretendem votar em Pazolini e 29% em Coser. Já Camila tem 21% de intenção de votos nesse recorte. 
Dos eleitores que dizem não ter posicionamento político, nem à esquerda, nem à direita, 46% manifestam voto pela reeleição de Pazolini e 14% pretendem votar em Coser.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.

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