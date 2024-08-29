Segurança e saúde são os problemas mais graves para eleitores de Vitória, aponta Quaest

Quase metade da população de Vitória
considera que o maior problema do município é a segurança pública. É o que mostra a primeira rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa para a Prefeitura de Vitória, contratada pela TV Gazeta
e divulgada na quarta-feira (28). A área foi citada por 47% dos entrevistados no levantamento como a mais crítica, seguida da saúde, mencionada por 12%.
O prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini
(Republicanos), que busca a reeleição nas eleições de 2024
, é o concorrente preferido de ambos os grupos: 59% dos que consideram a segurança o problema mais grave têm a intenção de votar no chefe do Executivo municipal, enquanto 45% daqueles que se preocupam mais com a saúde também pretendem votar no candidato.
Os demais eleitores que responderam que a segurança é o principal problema do município pretendem votar em João Coser
(PT), que tem 14% das intenções de voto deste grupo; Luiz Paulo Vellozo Lucas
(PSDB), 7%; Camila Valadão
(Psol), 5%; e Assumção
(PL), 2%. Os indecisos são 8% e aqueles que têm a intenção de votar em branco ou nulo ou dizem que não vão votar somam 5%.
Já 13% dos entrevistados que consideram a gravidade da saúde maior têm a intenção de votar em Coser; 12%, em Luiz Paulo; 9%, em Camila Valadão; e 4%, em Assumção. Nesse grupo, os indecisos somam 13% e os votos em branco ou nulos, 4%.
Outras áreas citadas pelos eleitores de Vitória como problemáticas foram questões sociais (8%), transporte público/trânsito (6%), economia (4%) e educação (4%). Por outro lado, corrupção, situação das ruas, enchentes, cultura e infraestrutura básica são as que menos preocupam – foram mencionadas por apenas 2% dos entrevistados cada uma delas. Outros problemas somam 3%.
Não sabem ou não responderam 5% dos consultados pelo levantamento, enquanto 1% disse que nenhum problema grave é enfrentado no município.