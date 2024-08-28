A pesquisa Quaest e a chance de a eleição em Vitória ser decidida no 1° turno

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) Crédito: Fernando Madeira

Só que a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Isso quer dizer que Pazolini tem entre 48% e 54%.

Para liquidar o pleito logo na primeira etapa ele precisa de 50% dos votos e de mais um eleitor.

O resultado não é ruim para Pazolini, muito pelo contrário. Até pouco tempo atrás, quase todos os atores políticos de Vitória previam uma eleição de dois turnos. Agora, há chances reais de o prefeito ser reeleito em 6 de outubro.

Mas como ele passou "raspando" na pesquisa estimulada — quando uma lista com os nomes dos candidatos a prefeito é previamente apresentada aos entrevistados — temos que investigar como está a disputa na capital do Espírito Santo.

Para começar, o próprio recorte estimulado mostra que o prefeito está bem à frente do segundo colocado, o deputado estadual e ex-prefeito João Coser (PT), que tem 17% (com a margem de erro, entre 14% e 20%).

Ou seja, Pazolini tem 34 pontos percentuais de vantagem.

Os demais concorrentes ficam ainda mais atrás: Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) tem 8%, tecnicamente empatado com Camila Valadão (PSOL), que tem 7%. Assumção (PL) tem 2% e Du (Avante) não pontuou.

Se algum deles "roubar" 1% mais um voto do prefeito e se Pazolini estacionar, a disputa vai para segundo turno.

Mas pode ocorrer o contrário: Pazolini crescer e os outros minguarem.

Como não podemos adivinhar o futuro, vamos analisar os dados de hoje da Quaest para detectar os potenciais e os empecilhos dos candidatos.

Coser é o que tem a maior rejeição: 42% dos entrevistados disseram que o conhecem e não votam nele.

É um percentual bem alto. O segundo mais rejeitado é Luiz Paulo, outro ex-prefeito: 35% o conhecem e não votam nele.

O petista e o tucano, portanto, devem esbarrar em um teto ao tentar aumentar as intenções de voto.

Pazolini é rejeitado por 21%. Não é algo proibitivo e nem que se diga "noooossa, como ele é rejeitado!". Como ele é o candidato a prefeito de Vitória mais conhecido dos eleitores, 21% é um percentual ok.

Assumção é um candidato de direita, alguns diriam de extrema direita, ao passo que Pazolini é de centro-direita.

O eleitorado do prefeito, em tese, poderia sentir-se atraído pelo candidato do PL. Assumção, contudo, tem a terceira maior rejeição: 30%.

Por falar em Assumção, ele é do partido do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, enquanto Coser é do PT do presidente Lula.

Será que isso é uma vantagem ou uma desvantagem para eles?

De acordo com a Quaest, a maior fatia do eleitorado, 46%, gostaria que o prefeito de Vitória fosse independente em relação a Lula ou a Bolsonaro.

Outros 24% prefeririam que o prefeito fosse aliado de Lula e 25% gostariam que o chefe do Executivo municipal estivesse ao lado de Bolsonaro.

Esse resultado é bom, na verdade, para Pazolini.

Mas, como mostra a Quaest, a posição, ou o não posicionamento, de Pazolini agrada a 46% dos eleitores.

Os 25% que gostariam de ter um prefeito aliado ao ex-presidente da República não são um percentual pequeno. Embora Bolsonaro esteja fora do poder — aliás, está até inelegível — e não possa fazer nada por Vitória.

O problema é que, até agora, a maioria dos eleitores não relaciona Assumção a Bolsonaro: 41% não souberam dizer aos entrevistadores da Quaest quem Bolsonaro apoia para prefeito da Capital; outros 5% acham que o ex-presidente não apoia ninguém e 18% acreditam que o candidato de Bolsonaro é... Pazolini!

O percentual dos que acham que Assumção é o candidato de Bolsonaro em Vitória é de 29%.

A bem da verdade, apesar de o deputado estadual ser filiado ao PL, não apareceu nenhuma manifestação expressa de apoio do ex-presidente da República a ele.

Coser, por sua vez, é bastante relacionado a Lula: 68% entendem que o ex-prefeito é apoiado pelo presidente da República.

Uma vantagem de Pazolini que precisa ser destacada é que a gestão dele é avaliada positivamente por 67% dos entrevistados e considerada regular por outros 20%.

Somente 9% avaliam a administração municipal de forma negativa.

Isso, creio, é um dos grandes trunfos do prefeito para ser reeleito, talvez, já em primeiro turno.

A gestão não é "odiada", o que o leva Pazolini a não ser muito rejeitado.

E os adversários dele enfrentam obstáculos para crescer, como a rejeição.

Coser ainda tem outro problema: o alinhamento com o PT é algo positivo para os eleitores que simpatizam com a sigla e com o presidente Lula, mas estes não são maioria na capital do Espírito Santo.

A Quaest mostra que o governo Lula é avaliado positivamente por apenas 30% dos eleitores da cidade.