Orçamento da Assembleia Legislativa do ES é "turbinado" com R$ 35,7 milhões

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales) reafirma seu compromisso com a transparência, economicidade, eficiência e, principalmente, uma representatividade ótima dos interesses da população capixaba. Em alinhamento com nossa missão constitucional e com os princípios de governança responsável, estamos investindo em melhorias essenciais para manter nossas atividades e atender às crescentes demandas tecnológicas e ambientais, algo que não aconteceu na Ales, infelizmente, nos últimos 20 anos.

É importante destacar que nosso orçamento tem a menor participação relativa proporcionalmente na LOA entre todas as Assembleias Legislativas do país e é o menor dentre os Poderes locais. No entanto, continuamos a ser reconhecidos como o Poder mais transparente do Estado e a segunda Assembleia mais transparente do Brasil, conforme avaliação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

Nosso compromisso com a gestão sustentável se reflete na implementação de medidas de eficiência energética, na adaptação às novas necessidades de sustentabilidade e de aprimoramento da infraestrutura do Palácio Domingos Martins para que não haja falhas nos sistemas durante as Sessões e Reuniões e evitar acidentes, garantindo a integridade física de quem trabalha ou nos visita.

Além disso, como signatários do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), estamos empenhados em cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assegurando que nossas ações estejam alinhadas com as melhores práticas globais de sustentabilidade.

Compromisso com a Governança e Transparência:

Modernização da TV Ales: A atualização dos equipamentos da TV Ales ampliará o alcance e a qualidade das transmissões das atividades legislativas, garantindo maior transparência e acesso à informação para toda a sociedade.

Segurança Reforçada: A modernização do sistema de videomonitoramento da Ales reforçará a segurança dos servidores, dos cidadãos que frequentam a Assembleia e do patrimônio público. Investir em Pessoas e Sustentabilidade:

Eficiência Energética: A atualização dos sistemas geradores de energia da Ales demonstra o compromisso da instituição com a sustentabilidade, buscando alternativas mais eficientes e ecologicamente responsáveis, além de proporcionar economia a médio e longo prazo.

Ampliação da Escola do Legislativo: A ampliação da Escola do Legislativo permitirá fortalecer a formação cidadã e a participação popular por meio de cursos e atividades.



Modernização para melhor servir:



Espaços Modernos e Funcionais: A Ales investirá na renovação do mobiliário e na modernização de diversos setores, incluindo gabinetes, comissões e diretorias. Alguns desses espaços aguardam por melhorias há mais de duas décadas. As reformas e a padronização dos ambientes visam oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e, consequentemente, aprimorar os serviços prestados à população.

A Assembleia Legislativa do Estado continuará a trabalhar incansavelmente para garantir que suas operações não apenas atendam, mas superem as expectativas de transparência e responsabilidade, sempre com foco na representação ótima da sociedade capixaba, no bem-estar e na segurança daqueles que frequentam o Palácio Domingos Martins que se almeja ser sustentável.



Guto Netto

Secretário de Comunicação

