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Eleições 2024

Coronel Ramalho diz que apoiou Casagrande por "inexperiência política"

Até o início de 2024, candidato do PL à Prefeitura de Vila Velha era secretário estadual de Segurança Pública e, em 2022, defendeu a reeleição do governador. Nesta terça (27), ele participou de sabatina realizada por A Gazeta e Rádio CBN

Públicado em 

27 ago 2024 às 12:13
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Candidato a prefeito de Vila Velha, Coronel Ramalho, desde março, está filiado ao PL, partido que faz oposição ao governador Renato Casagrande (PSB). Isso representou uma mudança brusca, já que, em 2022, o militar da reserva da PM defendeu publicamente a reeleição de Casagrande e, até o início de 2024, integrava o primeiro escalão da gestão do socialista.
Agora candidato a prefeito de Vila Velha, o ex-secretário estadual de Segurança Pública tem feito críticas ao PSB do governador, que está no palanque do prefeito da cidade canela-verde, Arnaldinho Borgo (Podemos).
Ramalho lembra constantemente, na campanha, que o PSB "é esquerda, é o partido do vice do Lula". É verdade. O Partido Socialista Brasileiro é uma sigla de centro-esquerda à qual o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é filiado.
Mas o coronel diz isso num tom de reprovação e até de alerta aos eleitores, pois, segundo ele, o PSB é algo muito ruim e até perigoso.
Obviamente, é uma contradição, pois, se é tão ruim assim, por que, dois anos atrás, o próprio Ramalho estava ao lado de Casagrande na eleição para o governo do Espírito Santo? E por que, até outro dia, estava num governo do PSB?
Foi o que a coluna perguntou ao candidato do PL nesta terça-feira (27), durante sabatina realizada por A Gazeta e Rádio CBN Vitória (veja, no início do texto, o vídeo com a íntegra da entrevista).
Ele não respondeu, de pronto. Usou o tempo para criticar Arnaldinho Borgo citando temas não relacionados à pergunta.
Depois, lembrou que, no período em que foi secretário, as estatísticas na área da Segurança Pública melhoraram no estado e creditou esse resultado a si mesmo e "às nossas polícias".
Insisti. Lembrei que, em agosto de 2022, o próprio Ramalho me disse o seguinte: "Estive dentro do projeto do governador. Nunca vi um governador que investisse tanto na segurança. Meu projeto é estar junto com ele na campanha".
Aí, na sabatina, o coronel afirmou que esteve ao lado de Casagrande, em 2022, porque "era outro momento político":
"Meu partido (o Podemos, na época) estava coligado com o partido do governador. Reconheço o esforço do governo nas melhorias das instituições de segurança pública e nos números do estado. Nós lideramos esse processo juntos".
Mas, um segundo depois, voltou ao discurso "Lado A x Lado B", em que não há nuances nem meios-termos.
Ramalho disse que esteve ao lado de Casagrande, apenas dois anos atrás, frise-se, por "inexperiência política".
"Quando você entra em um partido de oposição, o PL, você começa a entender os espectros da direita e da esquerda. Ou você é direita ou você é esquerda", analisou o candidato do Partido Liberal.
"(Talvez) a minha inexperiência política naquele momento tenha me conduzido a isso"
Coronel Ramalho (PL) - Candidato a prefeito de Vila Velha
"Mas, hoje, estamos consolidados dentro do PL, dentro de um projeto muito maior, pensando em 2024, mas também em 2026", acrescentou.
Casagrande, questionado pela coluna no último dia 11, disse que não iria rebater o ex-aliado, mas o provocou ao afirmar que "o povo de Vila Velha vai responder".
Pesquisa Ipec realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada na última sexta-feira (23) mostra que, atualmente, Arnaldinho tem 75% das intenções de voto e Ramalho, em segundo lugar, tem 10%.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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