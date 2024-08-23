Partido de Casagrande, PSB sofreu em 2022 e quer dar a volta por cima

Renato Casagrande é secretário-geral do PSB nacional Crédito: Hélio Filho/Secom ES

Em 2020, o PSB, partido do governador Renato Casagrande, teve um bom desempenho nas eleições no Espírito Santo. Elegeu 13 prefeitos dos 39 candidatos lançados. Foi a sigla que mais emplacou em prefeituras capixabas naquele ano . Hoje, esse número está ainda maior. O partido tem 22 chefes de Executivos municipais no estado.

No pleito de 2024, o PSB lançou 36 candidatos a prefeito no Espírito Santo (veja a lista no final deste texto) e a expectativa, de acordo com o presidente estadual da legenda, Alberto Gavini, é que de 16 a 20 sejam vitoriosos. Mas há um problema.

Após as eleições de 2022, o PSB encolheu. Tinha 24 deputados federais e o número caiu para 14. No Espírito Santo, em 2018, o partido elegeu dois deputados federais (Paulo Foletto e Felipe Rigoni). Quatro anos depois, conseguiu apenas uma cadeira na bancada federal capixaba, com a reeleição de Foletto.

Em todo o país, o Partido Socialista Brasileiro fez só um senador em 2022, Flávio Dino, do Maranhão.

"O PSB sofreu pela polarização politica em 2022. O PSB não tem uma posição radicalizada, nem de um lado nem de outro, então sofreu devido à polarização", avaliou Casagrande, em entrevista concedida ao Poder 360 , em Brasília. O governador do Espírito Santo é também secretário-geral do PSB nacional.

Além de perder poder dentro do Congresso Nacional, a redução do número de parlamentares faz com que um partido perca algo fundamental: dinheiro.

O Fundo Eleitoral, por exemplo, é dividido entre as siglas de acordo com o número de deputados e senadores eleitos no último pleito, no caso, 2022.

Em 2020, o PSB recebeu R$ 109 milhões do Fundo, para campanhas eleitorais em todo o Brasil. Em 2024, a cifra é de R$ 147 milhões. Sim, aumentou 34, 5%. Mas somente a inflação de outubro de 2020 a julho de 2024 (medida pelo IPCA) foi de 28,15%.

Enquanto isso, o PL, após as eleições de 2022, passou de 76 para 99 deputados federais e de dois para 14 senadores. Em 2020, o Partido Liberal contou com R$ 117, 6 milhões do Fundo Eleitoral para eleger prefeitos. Em 2024, o valor saltou para R$ 887 milhões. Ou seja, aumentou 658%.

"O partido (PSB) se reenergizou, com novas filiações, como a do Cid Gomes. Tem expectativa de crescimento para 2026 e vai ter um bom desempenho em 2024" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

Aliás, a troca de partido azedou a relação entre PDT e PSB, como o próprio Casagrande admitiu.

Havia um movimento para que os dois partidos compusessem uma federação. Se isso se concretizasse, as duas siglas atuariam como uma só nas eleições de 2024 e a união valeria por quatro anos, durante o pleito de 2026, portanto.

"O PSB estava discutindo uma federação com o PDT. A migração do Cid Gomes para o PSB criou um certo afastamento entre PSB e PDT, mas, de novo, estamos nos aproximando", contou o secretário-geral do Partido Socialista Brasileiro.

A FEDERAÇÃO

Outros partidos, como PT, PV e PCdoB, estão federados desde abril de 2022. Isso dá musculatura para enfrentar as eleições nacionais, eleger mais deputados federais e senadores e, consequentemente, aumentar a verba do Fundo Eleitoral.

"Estamos pagando por não ter feito isso, o que prejudicou o Fundo Eleitoral e Fundo Partidário. O recurso é pouco para muita coisa", afirmou o presidente estadual do PSB à coluna.

"PDT e PSB são partidos de centro-esquerda. A gente conversa bem, seria saudável para os dois partidos", estimou Gavini.

"Defendo que a gente faça uma federação com o PDT. Também podemos buscar outros partidos " Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

Em 2022, Casagrande foi contrário ao ingresso do PSB na federação formada pelo PT. O governador temia que os socialistas fossem "engolidos" pelos petistas.

Mas, já em 2023, foi favorável à parceria com o PDT . Como a federação não se concretizou até agora, não valeria para as eleições de 2024, mas seria uma preparação para a de 2026.

De qualquer forma, para muitos partidos, federados ou não, a eleição de 2026 para pela de 2024.

"Com a queda do número de deputados federais, o PSB vai ter um prejuízo muito grande (...) A eleição de 2026 vai ter muito a ver com a de 2024. Temos que caprichar agora", concluiu Alberto Gavini.

O PSB lançou, ao todo, 800 candidatos a prefeito no país. Desses, 174 tentam a reeleição.

A ANÁLISE DA COLUNA

A força do partido no Espírito Santo, especificamente, deve-se mais à figura de Casagrande, por este estar no poder no Palácio Anchieta.

Não foi à toa que o número de prefeitos filiados ao PSB aumentou dos 13 eleitos em 2020 para os 22 contabilizados agora. É que chefes de Executivos municipais eleitos por outros partidos decidiram migrar para a sigla de Casagrande.

"Ficar bem" com o governador é uma premissa da maioria dos prefeitos. Isso pesa a favor do PSB no estado na eleição municipal.

O pleito de 2026, entretanto, "são outros 500". Basta lembrar que Casagrande não vai tentar a reeleição, pois não pode (está no segundo mandato consecutivo).