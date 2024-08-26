Canal da Costa vai ser despoluído em até 12 meses, diz Arnaldinho

Canal da Costa, na Avenida Carioca, em frente ao Shopping Praia da Costa Crédito: Fernando Madeira

O Rio da Costa se confunde com a história de Vila Velha. Após a construção de um dique, em 1952, o curso do rio foi alterado e ele acabou dividido em dois: um braço virou o Canal de Guaranhuns e outro foi canalizado, retificado e virou o Canal da Costa. Hoje, o canal é mais conhecido por compor uma paisagem incômoda para quem chega a Vila Velha, vindo de Vitória, pela Terceira Ponte. O mau cheiro também é notado.

Poluído, o Canal da Costa concentra muito esgoto, o que se destaca quando deságua na Baía de Vitória. Do Morro do Moreno, é possível ver uma mancha escura.

De acordo com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), em doze meses isso vai acabar, devido a uma intervenção a ser feita pela Cesan.

A coluna ficou com algumas dúvidas a respeito. Se a universalização do tratamento de esgoto em Vila Velha vai ser alcançada somente daqui a três anos, como o canal pode ser despoluído antes disso?

Foi o que perguntei ao prefeito após a sabatina. Durante a entrevista ao vivo não foi possível, pois o tempo da conversa chegava ao fim.

De acordo com Arnaldinho, "todos os pontos de esgoto que chegam no canal serão coletados por uma tubulação, que vai bombear diretamente na estação de tratamento (de esgoto) de Araçás".

Em até um ano, isso deve ser concluído.

"Vai ser feita a ampliação da estação de tratamento de esgoto de Araçás e da estação de tratamento de esgoto de Ulysses Guimarães. Essas duas vão ter capacidade de fazer a o tratamento de todo o esgotamento sanitário atual e das ampliações, ou seja, de novos condomínios, prédios e pessoas que vierem a se estabeleceram na nossa cidade", complementou o prefeito.

A ampliação das estações de tratamento também é investimento estadual, não da prefeitura.

Há uma parceria da gestão municipal com o governo estadual para a construção do Parque Linear do Canal da Costa. Isso consiste no tamponamento, na cobertura, de parte do canal e na instalação de quadra poliesportiva, pista de skate, campo de futebol society e outros equipamentos.

A estrutura vai ficar embaixo da Terceira Ponte.

Projeção de como ficará o Parque Linear do Canal da Costa Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha

Mas o que os olhos não veem o coração não sente? Não basta tamponar, é preciso, mesmo, despoluir o rio. Já é triste que ele tenha se transformado em um canal.

Questionado pela coluna, Arnaldinho Borgo pontuou que o tamponamento não vai ocorrer em toda a extensão do Canal da Costa e sim em apenas no trecho do Parque Linear.

Além disso, mesmo no percurso do parque, vai haver pontos de abertura para a passagem de máquinas que fazem o desassoreamento do curso d'água.

Já há rede de coleta de esgoto instalada em quase todos os bairros pelos quais o Canal da Costa passa, mas nem todos os imóveis estão ligados à rede. Daí vem grande parte da poluição.

Até em bairros nobres, como a Praia da Costa, há moradores que se esquivam da obrigação legal.

"Ligar à rede é um problema para alguns, porque às vezes precisa quebrar o prédio inteiro e alguns prédios são muito antigos, não se consegue fazer esse lançamento. Por isso, nós vamos estar fazendo essa coleta diretamente no canal", afirmou Arnaldinho Borgo.

A lei municipal nº 4785/2009 estabelece que "é obrigatória a ligação dos esgotos de todas as edificações permanentes urbanas, residenciais, uni e multifamiliares, condominiais, comerciais e industriais, onde houver sistema público de coleta de esgotamento sanitário implantado".