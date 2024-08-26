Arnaldinho promete despoluição do Canal da Costa e concursos em Vila Velha

A Gazeta e CBN Vitória. Despoluição do Canal da Costa em 12 meses em parceria com o governo do Espírito Santo . Agilidade na abertura de empresas com liberação acelerada de licença-ambiental. Concursos para áreas com déficit de profissionais em Vila Velha desde que haja recursos para isso. Foco no combate à violência e serviços públicos mais digitais. As promessas são do atual prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), que concorre à reeleição na cidade, anunciadas em entrevista ao vivo, transmita por

Confira como foi no vídeo acima. A sabatina desta segunda-feira (26) abriu a série de conversas com os candidatos à prefeitura nas Eleições 2024. Em cerca de 40 minutos, o mandatário falou ainda sobre a relação próxima com o governador do Espírito Santo Renato Casagrande , que tem contribuído para grandes investimentos no município, como obras de macrodrenagem. "Vila Velha saiu de 20 anos de isolamento", explicou, ao falar sobre a sua gestão.

Mais entrevistas

As entrevistas com os candidatos serão conduzidas pela jornalista e âncora Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.

Na terça-feira (27) também será sabatinado o candidato do PL, Coronel Ramalho, no mesmo horário e com a mesma duração.

Eles serão os únicos participantes porque, para participar da sabatina, o candidato precisaria alcançar, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec. No levantamento divulgado nesta sexta-feira (23), superaram essa marca Arnaldinho Borgo (Podemos), com 75%, e Coronel Ramalho (PL), com 10%.

Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso de Vila Velha, todos os demais postulantes ao cargo atingiram esse requisito: João Batista Babá (PT), com 3%; e Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB), e Professor Nicolas Trancho (Psol), com 1% das intenções de voto cada.

A pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06736/2024.

Nas próximas semanas, seguindo os mesmos critérios, também serão sabatinados candidatos de Vitória, Serra e Cariacica, conforme o calendário abaixo. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançaram a pontuação mínima.

Confira a ordem das entrevistas em cada município