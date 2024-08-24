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Eleições 2024

7 em cada 10 eleitores não pretendem mudar o voto para prefeito em Vila Velha, aponta Ipec

Entre os que declaram voto no atual prefeito Arnaldinho Borgo, 76% consideram decisão definitiva, ante 53% entre os que apoiam Coronel Ramalho
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

24 ago 2024 às 08:46

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 08:46

Apenas 30% dos eleitores canela-verde declaram que ainda podem mudar voto
28% dos eleitores declaram que ainda podem mudar de voto em Vila Velha Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
Na disputa para a Prefeitura de Vila Velha, sete de cada 10 eleitores, isto é, 70% não pretendem trocar o candidato até as eleições, em outubro, ao passo que 28% declaram que ainda podem mudar de opinião. Os dados são da pesquisa realizada pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (23). Apenas 1% dos entrevistados não soube ou não respondeu.
Entre os que manifestaram intenção de votar no prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), candidato à reeleição, 76% disseram que a decisão é definitiva, enquanto 24% afirmaram que podem fazer nova escolha. 
Para os que declararam voto em Coronel Ramalho (PL), o índice dos que consideram a decisão definitiva foi de 53%, enquanto 43% disseram que ainda podem mudar de ideia e 3% não souberam ou não responderam.
Já entre os que disseram que vão votar em outros candidatos, em branco ou nulo, 40% consideram a decisão definitiva, 53% disseram que ainda podem mudar de opinião e 8% não souberam ou não responderam.
7 em cada 10 eleitores não pretendem mudar o voto para prefeito em Vila Velha, aponta Ipec
O alto índice de decisão é um possível reflexo do nível de interesse dos eleitores da cidade canela-verde nas Eleições 2024: apenas 14% declararam não ter nenhum interesse no pleito. Por outro lado, 33% estão muito interessados e 34% apresentaram um interesse médio.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06736/2024.

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