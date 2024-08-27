Em sabatina, Coronel Ramalho coloca Arnaldinho na mira
Eleições 2024
Em sabatina, Coronel Ramalho coloca Arnaldinho na mira
Candidato do PL a prefeito de Vila Velha ligou a metralhadora giratória verbal e apontou para seu principal adversário em entrevista realizada por A Gazeta e Rádio CBN Vitória. Ele também falou sobre as eleições de 2026
Mesmo ao responder perguntas em que o candidato à reeleição não era citado, Ramalho dava um jeito de inserir várias críticas ao gestor municipal. Às vezes até se atropelava, reprovando muitas coisas de uma vez só.
A estratégia é compreensível. Ramalho é um candidato de oposição ao atual prefeito e tem um curto período, 39 dias, para convencer os eleitores de Vila Velha de que a continuidade da administração não é a melhor ideia e, assim, ao menos conseguir disputar o segundo turno.
Até agora, a campanha de Ramalho, embora contenha críticas ao prefeito, está mais voltada a questões ideológicas, com alfinetadas na esquerda e no PSB, partido do governador Renato Casagrande, que está no palanque de Arnaldinho.
Nesta terça, contudo, Ramalho colocou o prefeito de Vila Velha, propriamente, na mira (metaforicamente falando).
Criticou ações ou omissões nas áreas de saúde, educação, segurança e trânsito. Mas pecou um tanto na apresentação de soluções, de propostas.
Ramalho, por exemplo, discorreu bastante sobre pessoas em situação de rua em Vila Velha, tema de pergunta feita pela colunista Vilmara Fernandes.
É um problema complexo, cuja solução, certamente, também o é.
No programa de governo registrado na Justiça Federal, o coronel propõe "aprovar legislação e efetivação da política de internação humanizada sem consentimento das Pessoas em Situação de Rua - PSR que ofereçam risco à sociedade".
Questionado por mim, na sabatina, sobre o apoio ao governador Renato Casagrande (PSB), em 2022, Ramalho afirmou que esteve ao lado do socialista, naquele ano, por "inexperiência política".
"Mas, hoje, estamos consolidados dentro do PL, dentro de um projeto muito maior, pensando em 2024, mas também em 2026."
Alguns atores políticos de Vila Velha e até de fora da cidade avaliam que o plano de Ramalho, na verdade, é ser candidato ao Senado ou à Câmara dos Deputados em 2026.
E que a disputa de 2024 é apenas uma escala para este caminho, uma forma de o coronel ganhar mais visibilidade e estofo para a eleição a ser realizada daqui a dois anos.
Em 2022, ele tentou disputar o Senado, mas o partido dele, o Podemos, na época, não permitiu. Coronel Ramalho concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados e não foi eleito, ficou como suplente.
Perguntei, então, na sabatina, se ele pretende disputar o pleito de 2026, independentemente do resultado das eleições de 2024.
Coronel Ramalho respondeu que está focado em 2024 e que não brinca com o sentimento das pessoas:
"O nosso foco, obviamente, é 2024 (...) naquele momento (2022), a gente estava motivado, realmente, a ingressar no Congresso Nacional. Nós não costumamos e não é a nossa índole brincar com os sentimentos das pessoas".
"Como secretário de Segurança Pública é muito comum os prefeitos baterem à porta do gabinete (...) Muitos prefeitos não cumprem as suas responsabilidades e cobram das polícias a solução para a criminalidade. Nós identificamos que havia muitas ações que poderiam ser feitas pelas prefeituras", contou o candidato do PL.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.