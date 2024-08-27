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Ramalho promete ciclovia, mais ônibus e creche integral em Vila Velha

Candidato a prefeitura da cidade, político falou sobre a importância do ensino na primeira infância para dar oportunidade de as mães entrarem no mercado de trabalho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2024 às 09:06

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 09:06

Mais creches em tempo integral para atender as mães que estão no mercado de trabalho. Mais opções de ônibus de qualidade, melhorias na mobilidade e ciclovias. As promessas são do Coronel Ramalho (PL), candidato a prefeito em Vila Velha, divulgadas em entrevista ao vivo de A Gazeta e CBN, na manhã desta terça-feira (27).
> Ramalho cita túnel de Vila Velha para Vitória e promete mais guardas no trânsito
Na sabatina, que durou 40 minutos, o político disse que os baixos indicadores da educação acabam gerando mais violência. "Nosso plano de governo contempla o pé na primeira infância. Precisamos oportunizar as crianças a terem esse acesso [educação]", diz, pontuando ainda que o ensino é a maneira de formar profissionais para o mercado de trabalho, reduzir a violência e proteger o jovem do tráfico de drogas.
Ramalho alertou ainda que o desenvolvimento econômico de Vila Velha é baixo, pois a cidade não consegue atrair investimentos e empresas. Confira a conversa completa acima.

Entrevistas

Coronel Ramalho foi o segundo participante da série de sabatinas realizadas por A Gazeta e CBN com candidatos às prefeituras da Grande Vitória. Na última segunda-feira (26), o atual prefeito e candidato à reeleição, Arnaldinho Borgo (Podemos), já foi sabatinado.
Eles serão os únicos participantes em Vila Velha porque, para ser sabatinado, o candidato precisaria alcançar, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec. No levantamento divulgado na última sexta-feira (23), Arnaldinho registrou 75%, e Coronel Ramalho, 10%.
As entrevistas têm sido conduzidas pela jornalista e âncora da CBN Vitória Fernanda Queiroz e contam com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.
Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso de Vila Velha, todos os demais postulantes ao cargo atingiram esse requisito: João Batista Babá (PT), com 3%; e Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB), e Professor Nicolas Trancho (Psol), com 1% das intenções de voto cada.
A pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06736/2024.

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Nas próximas semanas, seguindo os mesmos critérios, também serão sabatinados candidatos de Vitória, Serra e Cariacica, conforme o calendário abaixo.

Confira a ordem das entrevistas em cada município:

  • Vitória: a partir do dia 02/09
  • Serra: a partir do dia 09/09
  • Cariacica: a partir do dia 16/09

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