Ramalho cita túnel de Vila Velha para Vitória e promete mais guardas no trânsito

Coronel Ramalho (PL) foi entrevistado por A Gazeta e CBN Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta e CBN Vitória com postulantes a prefeituras da Grande Vitória, nesta terça-feira (27). Entre as propostas apresentadas durante a conversa, o militar citou a construção de um túnel ligando a Capital ao município canela-verde, além da ampliação de ciclovias para melhorar a mobilidade urbana. O ex-secretário de Estado de Segurança Coronel Ramalho (PL) , candidato a prefeito de Vila Velha, foi o segundo entrevistado na série de sabatinas realizada porcom postulantes a prefeituras da Grande Vitória, nesta terça-feira (27). Entre as propostas apresentadas durante a conversa, o militar citou a construção de um túnel ligando a Capital ao município canela-verde, além da ampliação de ciclovias para melhorar a mobilidade urbana.

"Não é só questão de túnel. Quando falo do túnel, é porque foi lançada por Vitória essa possibilidade. Eu me coloco à disposição para integrar o grupo de estudo para avaliar. Não estou aqui prometendo nada de sonho inalcançável, que não tem como realizar, estou me propondo a discutir. Fato é que Vila Velha hoje necessita, urgentemente, de outra via para Vitória. Infelizmente porque Vila Velha ainda continua sendo uma cidade dormitório" Coronel Ramalho - Ex-secretário de Estado de Segurança e candidato a prefeito de Vila Velha

Ramalho ainda destacou a importância de Vila Velha atrair empresas tecnológicas, rede hoteleira e especialidades médicas para receber turistas e profissionais, diminuindo o fluxo de pessoas que deixam a cidade nos horários de pico para trabalhar ou ir a consultas e exames na Capital.

“Quando falamos em mobilidade urbana, estamos falando de um bicicletário de qualidade com bicicletas de qualidade que levem o cidadão numa ciclovia que vá de um lugar a outro lugar. O que acontece em Vila Velha é que a ciclovia não leva a lugar nenhum. E aí o cidadão só tem ciclovia praticamente na orla de Itaparica, de Itapuã, da Praia da Costa. Então, o que precisamos é implantar ciclovias com segurança”, prosseguiu o candidato.

Baixo índice de crianças matriculadas em creches

Na sabatina, foi levantado o dado que mostra um baixo nível de crianças matriculadas em creches na cidade. Para superar essa questão, o candidato do PL propôs aumentar o número de unidades educacionais em tempo integral para o público do berçário e ensino infantil.

“Quase 80% das crianças no início da sua trajetória de vida não são assistidas pela Prefeitura de Vila Velha. Você pega uma região como a 5, com cerca de 100 mil habitantes, e não vê uma unidade de ensino de 0 a 3 anos em tempo integral. Isso traz um problema social enorme. Como é que essa mãe sai para trabalhar? Como é que essa mãe sai com a segurança para enfrentar o seu dia a dia? Então, essas crianças, muitas vezes, vão ficar aos cuidados dos avós, que já têm uma idade avançada. Ou aos cuidados de outras crianças, que não têm a maturidade para tomar conta. Muitas vezes essas crianças podem ser seduzidas pelo tráfico de entorpecente. É um desafio enorme."

Proposta para pessoas em situação de rua

Ramalho afirma ter presente em seu plano de governo uma proposta que prevê aprovar uma legislação municipal para efetivar uma política de internação humanizada sem consentimento de pessoas em situação de rua que “ofereçam risco à sociedade”.

Essa iniciativa contraria uma decisão de agosto de 2023, na qual o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu, em liminar, que os estados, o Distrito Federal e os municípios façam a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua às zeladorias urbanas e aos abrigos.

Ao ser questionado sobre esse entendimento do STF, o candidato afirmou que planeja discutir o tema com a cidade. “Nós queremos discutir isso com essa cidade, que está inundada por pessoas em situação de rua. A grande verdade é que vemos em Vila Velha que essas pessoas estão pedindo por socorro e não amparamos de forma nenhuma. O problema se agrava ainda mais com a pessoa em situação de rua, viciada em crack."

Apoio do PPM a Arnaldinho

A Gazeta, o Projeto Político Militar do Espírito Santo (PPMES) Como noticiado por, o Projeto Político Militar do Espírito Santo (PPMES) confirmou apoio à candidatura à reeleição do atual prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos) . O encontro, realizado na sede da Associação dos Militares da Reserva (Aspomires), em Vitória, confirmou a tendência informada pela reportagem de que a entidade poderia não apoiar Ramalho.

Durante a sabatina, Ramalho disse que respeita todas as entidades de classe, mas que a decisão do apoio a Arnaldinho causou surpresa. “A decisão do apoio político paira pela questão da coletividade, o que é melhor para a entidade, o que nos causa a surpresa não é o apoio A ou B. O que os casos de surpresa é o Projeto Político Militar não ter enxergado o problema que passa hoje a Guarda Municipal de Vila Velha. A guarda bate um recorde em dispensas médicas por saúde mental, tem a 1ª aposentadoria por questões de invalidez ligadas à psiquiatria, está desmotivada, tem o pior piso salarial da Grande Vitória”, declarou.

Segurança no trânsito

Sobre segurança no trânsito e o atropelamento recente que vitimou uma criança na cidade , Ramalho afirmou que a proposta é ter uma guarda mais atuante no trânsito.

“A Guarda Municipal tem que tomar conta do trânsito de Vila Velha, a nossa proposta também para a cidade divulgar ainda mais campanhas educativas para o trânsito ao invés de divulgar somente a imagem do prefeito, o que acontece hoje. O trânsito de Vila Velha é muito perigoso."

Confira como foi a sabatina no vídeo abaixo:

Mais entrevistas

As entrevistas com os candidatos serão conduzidas pela jornalista e âncora Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.

Ramalho e Arnaldinho foram os únicos participantes porque, para participar da sabatina, o candidato precisaria alcançar, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec. No levantamento divulgado nesta sexta-feira (23) , superaram essa marca Arnaldinho, com 75%, e Ramalho, com 10%.

Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso de Vila Velha, todos os demais postulantes ao cargo atingiram esse requisito: João Batista Babá (PT), com 3%; e Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nicolas Trancho (Psol), com 1% das intenções de voto, cada.

A pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06736/2024.

Nas próximas semanas, seguindo os mesmos critérios, também serão sabatinados candidatos de Vitória, Serra e Cariacica, conforme o calendário abaixo. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançaram a pontuação mínima.

Confira a ordem das entrevistas em cada município