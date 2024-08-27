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Eleições 2024

Ipec: gestão de Euclério é ótima ou boa para 65% dos eleitores de Cariacica

Administração do prefeito, que vai tentar a reeleição, foi considerada ruim ou péssima por 5% dos entrevistados
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 ago 2024 às 10:03

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 10:03

Euclério Sampaio tem a gestão bem avaliada por 65% dos eleitores de Cariacica
Euclério Sampaio tem a gestão bem avaliada por 65% dos eleitores de Cariacica Crédito: Divulgação/Arte A Gazeta
Disputando a reeleição, o prefeito Euclério Sampaio (MDB) tem a gestão bem avaliada por 65% dos eleitores de Cariacica. É o que aponta pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (26). Na consulta, 40% dos entrevistados consideraram a administração do emedebista boa e 25%, ótima. 
No mesmo levantamento, 26% classificam a gestão Euclério como regular, enquanto 2% acham ruim e outros 3%, péssima. Apenas 4% não souberam ou não quiseram responder. 
A análise da administração por segmentos indica os perfis em que Euclério teve melhor desempenho. No critério idade, por exemplo, 56% dos eleitores de 16 a 24 anos consideram a gestão boa e, na faixa de 25 a 34 anos, 31% a classificam como ótima — os dois melhores índices nesse recorte. 
Entre homens e mulheres, a diferença é de apenas um ponto percentual. Dos entrevistados, 66% das eleitoras consideram boa ou ótima a gestão de Euclério, ante 65% do eleitorado masculino. 
Para quem ganha mais de um salário mínimo (acima de R$ 1.412) até cinco salários (R$ 7.060), a avaliação também é favorável ao emedebista. Nessa faixa de renda, 44% dos eleitores classificam a administração como boa. Euclério também é bem avaliado nos recortes de religião, raça e escolaridade. 
As classificações negativas não ultrapassam os 5% dos eleitores em seus respectivos segmentos. Esse é o índice máximo de "péssima" gestão, atribuído por quem ganha até um salário mínimo, e de "ruim" por quem está na faixa de 25 a 34 anos. 

Aprovação maior entre homens e jovens

A maneira como Euclério Sampaio está administrando Cariacica é aprovada por 77% dos eleitores do município, enquanto 14% desaprovam a gestão. 
No recorte por sexo, 80% dos homens aprovam a gestão, mesmo índice observado entre jovens na faixa de 25 a 34 anos. A maior aprovação é registrada no segmento renda familiar. Para os eleitores que ganham de 2 a 5 salários mínimos (de R$ 2.824 a R$ 7.060), 84% aprovam a gestão Euclério. 
A desaprovação fica entre 12% e 17% nos mais variados recortes, com maior percentual observado entre eleitores evangélicos. 

Eleitores preferem continuidade a mudanças

Muitos entrevistados na pesquisa apontaram o desejo de mudanças, mas a maioria prefere dar prosseguimento ao que é realizado atualmente.
No levantamento, 46% dos eleitores disseram que gostariam que o próximo prefeito desse total continuidade à administração atual e 17% que fizesse poucas alterações.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cariacica, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 25 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06968/2024.

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