Ipec: gestão de Euclério é ótima ou boa para 65% dos eleitores de Cariacica

Euclério Sampaio tem a gestão bem avaliada por 65% dos eleitores de Cariacica Crédito: Divulgação/Arte A Gazeta

Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (26). Na consulta, 40% dos entrevistados consideraram a administração do emedebista boa e 25%, ótima. Disputando a reeleição, o prefeito Euclério Sampaio (MDB) tem a gestão bem avaliada por 65% dos eleitores de Cariacica . É o que aponta pesquisa Ipec , realizada a pedido dae divulgada nesta segunda-feira (26). Na consulta, 40% dos entrevistados consideraram a administração do emedebista boa e 25%, ótima.

No mesmo levantamento, 26% classificam a gestão Euclério como regular, enquanto 2% acham ruim e outros 3%, péssima. Apenas 4% não souberam ou não quiseram responder.

A análise da administração por segmentos indica os perfis em que Euclério teve melhor desempenho. No critério idade, por exemplo, 56% dos eleitores de 16 a 24 anos consideram a gestão boa e, na faixa de 25 a 34 anos, 31% a classificam como ótima — os dois melhores índices nesse recorte.

Entre homens e mulheres, a diferença é de apenas um ponto percentual. Dos entrevistados, 66% das eleitoras consideram boa ou ótima a gestão de Euclério, ante 65% do eleitorado masculino.

Para quem ganha mais de um salário mínimo (acima de R$ 1.412) até cinco salários (R$ 7.060), a avaliação também é favorável ao emedebista. Nessa faixa de renda, 44% dos eleitores classificam a administração como boa. Euclério também é bem avaliado nos recortes de religião, raça e escolaridade.

As classificações negativas não ultrapassam os 5% dos eleitores em seus respectivos segmentos. Esse é o índice máximo de "péssima" gestão, atribuído por quem ganha até um salário mínimo, e de "ruim" por quem está na faixa de 25 a 34 anos.

Aprovação maior entre homens e jovens

A maneira como Euclério Sampaio está administrando Cariacica é aprovada por 77% dos eleitores do município, enquanto 14% desaprovam a gestão.

No recorte por sexo, 80% dos homens aprovam a gestão, mesmo índice observado entre jovens na faixa de 25 a 34 anos. A maior aprovação é registrada no segmento renda familiar. Para os eleitores que ganham de 2 a 5 salários mínimos (de R$ 2.824 a R$ 7.060), 84% aprovam a gestão Euclério.

A desaprovação fica entre 12% e 17% nos mais variados recortes, com maior percentual observado entre eleitores evangélicos.

Eleitores preferem continuidade a mudanças

Muitos entrevistados na pesquisa apontaram o desejo de mudanças, mas a maioria prefere dar prosseguimento ao que é realizado atualmente.

No levantamento, 46% dos eleitores disseram que gostariam que o próximo prefeito desse total continuidade à administração atual e 17% que fizesse poucas alterações.